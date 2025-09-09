Chi è Sebastien Lecornu nuovo premier della Francia scelto da Emmanuel Macron dopo le dimissioni di Bayrou

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha nominato Sebastien Lecornu Primo Ministro. Lo riporta una nota ufficiale dell’Eliseo. Il presidente “gli ha affidato il compito di consultare le forze politiche rappresentate in Parlamento al fine di adottare un bilancio per la Nazione e costruire gli accordi indispensabili alle decisioni dei prossimi mesi”.

Chi è Sebastian Lecornu

Nato nel 1986, Sebastian Lecornu ha 39 anni ed è attuale ministro della Difesa. Fedelissimo di Emmanuel Macron, era già stato indicato come favorito a succedere a François Bayrou a capo del governo.

Sébastien Lecornu è di Eaubonne e ha studiato all’Università Panthéon-Assas. Nel 2002 è entrato a far parte dell’Unione per un Movimento Popolare (UMP).

Nel 2005 è diventato assistente parlamentare di Franck Gilard, membro dell’Assemblea nazionale per la 5ª circoscrizione dell’Eure, conquistando all’epoca il titolo di più giovane assistente parlamentare dell’Assemblea nazionale.

Nel 2008 è diventato consigliere del Segretario di Stato per gli Affari Europei Bruno Le Maire; all’età di 22 anni Lecornu era il più giovane consigliere di un funzionario del governo del primo ministro François Fillon.

Dal maggio 2022 è il Ministro delle Forze Armate. Membro de La République En Marche ! (LREM) da quando ha lasciato i Repubblicani (LR) nel 2017, è stato presidente del Consiglio dipartimentale dell’Eure dal 2015 al 2017.

Nel governo, è stato segretario di Stato presso il ministro della transizione ecologica e inclusiva (2017-2018), ministro delle collettività territoriali (2018-2020) e ministro d’oltremare (2020-2022).

La nota ufficiale dell’Eliseo

Nella nota dell’Eliseo si legge che dopo le consultazioni, “spetterà al nuovo Primo Ministro proporre un Governo al Presidente della Repubblica. L’azione del Primo Ministro sarà guidata dalla difesa della nostra indipendenza e della nostra potenza, dal servizio ai francesi e dalla stabilità politica e istituzionale per l’unità del Paese. Il Presidente della Repubblica è convinto che su queste basi sia possibile un accordo tra le forze politiche nel rispetto delle convinzioni di ciascuno”.

Sui social la leader del partito di destra Rassemblement National, Marine Le Pen, ha commentato l’annuncio dell’Eliseo scrivendo che “il presidente gioca l’ultima carta del macronismo, trincerato con la sua piccola cerchia di fedeli”.

L'8 settembre il premier François Bayrou, sfiduciato dall'Assemblée Nationale, ha rassegnato le dimissioni. Per questo motivo il presidente Macron ha dovuto trovare in fretta qualcuno che lo sostituisse e la scelta è ricaduta appunto su Sebastian Lecornu