Chi è Serhii K accusato del sabotaggio del gasdotto Nord Stream e arrestato in Italia

È stato arrestato in Italia un cittadino ucraino accusato del sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Serhii K, queste le sue generalità, è stato fermato il 18 agosto a Rimini su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. È sospettato di aver coordinato l’attentato che risale al settembre 2022.

Arrestato in Italia Serhii K.: chi è

Un cittadino ucraino 49enne identificato come Serhii K. è stato arrestato in Italia su mandato di arresto europeo emesso dalla Corte federale di Giustizia. A cercarlo erano i procuratori tedeschi che lo ritengono coinvolto nell’attentato ai gasdotti Nord Stream.

L’arresto è avvenuto grazie a un’azione congiunta tra le autorità italiane e tedesche. In seguito si procederà all’estradizione per presentarlo di fronte a un giudice in Germania.

L’uomo si trovava in provincia di Rimini

Le accuse all’ucraino: quali reati avrebbe commesso

Il sospetto è stato arrestato nella serata di mercoledì 18 agosto in provincia di Rimini dove era in vacanza con la sua famiglia.

Secondo i procuratori tedeschi, l’uomo avrebbe coordinato e supervisionato il sabotaggio al gasdotto: in pratica avrebbe collaborato con un team, compiendo un’operazione subacquea a bordo di una barca a vela noleggiata per avvicinarsi ai gasdotti e qui avrebbe collocato esplosivi nei pressi dell’isola danese di Bornholm.

Per il 49enne le accuse sono gravi: si parla di concorso in esplosione, sabotaggio anti-costituzionale e distruzione di proprietà.

Sabotaggio dei gasdotti Nord Stream: cos’era successo

Attraverso diverse esplosioni subacquee, il sabotaggio del 26 settembre 2022 portò al danneggiamento di tre dei quattro tubi dei gasdotti Nord Stream. Il fatto fu al centro di diverse inchieste, condotte da Svezia e Danimarca, ma entrambe chiuse nel febbraio 2024 a causa della difficoltà nello scovare i colpevoli.

In Germania invece l’indagine è andata avanti e, nel giugno 2024, era stato emesso un mandato di arresto europeo per un cittadino ucraino ritenuto coinvolto.

Come ricorda Euronews, l’attacco ai gasdotti ha rappresentato uno dei maggiori atti di sabotaggio alle infrastrutture europee dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il pipeline Nord Stream 2, mai entrato in funzione anche perché, dopo l’inizio della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, la Germania ha deciso di non accettare più gas russo, doveva raddoppiare la capacità di forniture da Mosca verso la Germania.