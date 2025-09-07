Chi è Shigeru Ishiba premier del Giappone che si è dimesso, i motivi della decisione che sorprende tutti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il premier del Giappone Shigeru Ishiba si è dimesso dopo i deludenti risultati delle elezioni per la Camera Alta. Nel frattempo i membri del suo partito, il Liberal Democratic Party, stanno cercando di organizzare una nuova corsa alla leadership. I media nipponici hanno spiegato che Ishiba ha deciso di fare un passo indietro per evitare divisioni all’interno del partito. Altri analisti sostengono che abbia lasciato perché non sarebbe riuscito a gestire le pressanti richieste di dimissioni.

Giappone, il premier Shigeru Ishiba si è dimesso

Shigeru Ishiba, 68 anni, è diventato il 102esimo premier giapponese meno di un anno fa. Durante la sua esperienza da primo ministro ha guidato il Liberal Democratic Party, ottenendo due spesanti confitte alle urne. Risultati che hanno messo la coalizione di governo in minoranza alla Camera Bassa e alla Camera Alta.

La visione politica di Ishiba contempla l’idea di una Nato asiatica. Secondo il 68enne è importante per il Giappone ridefinire l’alleanza con gli Usa e perseguire la revisione della costituzione.

ANSA Shigeru Ishiba

Il premier dimissionario ha sempre puntato su una linea pragmatica nei confronti dei rapporti con la Cina.

La sfida elettorale per diventare primo ministro

Ex banchiere, Ishiba è riuscito a farsi eleggere primo ministro grazie alla convergenza dei moderati del partito sul suo nome.

Nella sfida elettorale per ottenere la guida del governo ha avuto la meglio su Takaichi, politica iper conservatrice, e su Junichiro Koizumi, rampollo 43enne che aveva promesso un forte cambiamento.

Ishiba, nel corso della sua carriera, ha ricoperto i ruoli di ministro della Difesa e dell’Agricoltura. Si è sempre presentato agli elettori come un riformatore interno.

Le idee politiche del premier dimissionario

Cristiano protestante, si è espresso in diverse occasioni contro l’uso del nucleare per la transizione energetica. Prima di divenire premier, aveva spiegato di avere intenzione di abolire l’antica legge che impone ai coniugi di adottare lo stesso cognome.

Inoltre aveva sottolineato che tra le priorità del Giappone c’erano la gestione dei disastri climatici e dell’emergenza demografica.

Ishiba aveva inoltre spiegato di considerare troppo squilibrata l’alleanza con gli Usa. Da qui la volontà di rimodellarla. Il premier dimissionario aveva anche riferito di voler attuare la revisione della costituzione pacifista imposta dal generale Douglas MacArthur nel 1947.