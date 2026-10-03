Chi è Shivon Zilis fidanzata lasciata "senza preavviso" da Elon Musk, è la mamma di 4 dei suoi 14 figli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

A 40 anni è stata lasciata dall’uomo più ricco del mondo, padre dei suoi figli e suo capo. Shivon Zilis è uscita allo scoperto con un lungo post su X annunciando la fine improvvisa della relazione con Elon Musk, con cui ha concepito quattro dei 14 figli del multimiliardario. “È difficile passare dall’essere innamorati al lasciar andare in una settimana senza preavviso, ma a volte va così” ha scritto la dirigente di Neuralink.

Il post di Shivon Zilis

La manager canadese ha tenuto nascosto per anni il suo legame con Elon Musk, coperto inizialmente anche da un accordo di riservatezza, su cui ha voluto rompere pubblicamente il silenzio con un annuncio sulla piattaforma social dell’ex compagno.

Nel suo lungo post, Zilis ha scritto di essere stata lasciata di punto in bianco dal multimiliardario, ma non ha per questo rinunciato a rivolgere nei suoi confronti parole di grande affetto: “Sono felice di aver potuto mostrare a Elon come ci si sente a essere profondamente compresi, accuditi e amati in modo pacifico con stabilità e dolcezza. Vista la natura tumultuosa della sua infanzia, l’anima spesso tormentata e quanto duramente lotta per l’umanità, volevo che provasse la forma più profonda e stabile di amore che questo mondo possa offrire – ha scritto – Il mio cuore è pieno sapendo di esserci riuscita, e spero che lasci un effetto positivo duraturo”.

La fine della relazione

La 40enne ha esternato al mondo tutte le sue emozioni pubblicando anche lo screenshot di alcuni messaggi amorevoli scambiati con Elon Musk, sopra la condivisione di un altro post in cui un account sottolineava come il patron di Tesla avesse smesso di seguire il profilo dell’ex compagna.

“L’ho amato più della vita stessa e lui mi ha insegnato cento vite di conoscenza e ha fatto traboccare la mia coppa di significato vitale, quindi c’è molta perdita, ma per fortuna abbiamo creato quattro bellissimi piccoli amori della mia vita – ha scritto ancora Zilis nel suo post – Sono così immensamente grata per i nostri figli e rendono ogni singolo giorno il migliore della mia vita! Spero e prego che lui e io possiamo essere grandi amici e co-genitori. Sto soffrendo, ma tengo profondamente a E e tiferò sempre per la sua felicità. Buon viaggio, Elon, il mondo è fortunato ad averti”.

Chi è l’ex compagna di Elon Musk

Laureata in Economia e Filosofia a Yale, Shivon Zilis è direttrice delle operazioni e dei progetti speciali di Neuralink, l’azienda americana di neurotecnologie che vede tra i suoi fondatori anche Elon Musk

I due si sarebbero incontrati in OpenAI, di cui la 40enne era diventata membro del consiglio dopo aver lavorato in Tesla.

Il loro legame è diventato di dominio pubblico dopo la causa di Musk contro i fondatori dell’azienda di intelligenza artificiale, che il multimiliardario aveva lasciato nel 2018.

Nel corso della battaglia legale da 150 milioni di dollari contro Sam Altman e Greg Brockman, Zilis è stata accusata di essere la “talpa” all’interno della startup e nell’aula di tribunale ha raccontato la relazione con Musk, a partire dalla fecondazione in vitro dei suoi quattro figli.

“Desideravo moltissimo diventare madre ed Elon mi fece una proposta che accettai”, ha dichiarato la manager in aula, spiegando come l’imprenditore ha avuto inizialmente il ruolo di “un donatore di sperma“, che poi “si è evoluto in paternità” con la nascita degli ultimi due figli.

“In quel periodo, lui incoraggiava tutte le persone che lo circondavano ad avere figli e aveva notato che io non ne avevo. Quindi si è offerto di fare una donazione” aveva raccontato.