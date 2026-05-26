Chi è Simone Venturini nuovo sindaco di Venezia e primo under 40 eletto dai cittadini che non aveva un piano B

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sarà Simone Venturini il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centrodestra ha battuto la concorrenza di Andrea Martella, rappresentante del centrosinistra e del M5s, e diventerà quindi il primo sindaco under 40 della città eletto dai cittadini. Assessore per 11 anni, aveva spiegato di essersi candidato per amore della città e di non avere un piano B rispetto a questo obiettivo, poi centrato.

Simone Venturini nuovo sindaco di Venezia

Con un risultato a sorpresa ma ampio nei termini, Simone Venturini ha battuto Andrea Martella nelle elezioni comunali, diventando il nuovo sindaco di Venezia. Il candidato del centrodestra ha raccolto il 51% delle preferenze, sbaragliando la concorrenza di quello del centrosinistra e del M5s che si è fermato al 39,21.

Trentotto anni, di Marghera, laureato in giurisprudenza, il nuovo sindaco è il primo under 40 della città, almeno da quando (era il 1993) lo stesso viene eletto direttamente dai cittadini.

La candidatura, il ruolo di Zaia e la vittoria

Con un passato da scout e una formazione cattolica, sposato, l’impegno politico di Venturini ha radici nell’Udc con cui venne eletto per la prima volta consigliere comunale nel 2010. Poi la carica di assessore dal 2015 col sindaco Brugnaro e ora l’ascesa a primo cittadino, una scelta che va in continuità con la giunta uscente.

La lotta per la carica di sindaco di Venezia era stata etichettata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, come un possibile “altro avviso a Giorgia Meloni”, ma vede, invece, trionfare il centrodestra che sconfigge al primo turno il senatore e dirigente Pd, Andrea Martella.

Eppure, la candidatura di Venturini non era unanime: la Lega e poi FdI spingevano per l’ex governatore veneto Luca Zaia che però ha preferito il ruolo di presidente del consiglio regionale. Secondo gli analisti politici, la vittoria del nuovo sindaco è arrivata grazie alle tematiche della cosiddetta “terraferma”, ossia dei quasi 4/5 dei 250mila residenti del comune lagunare tra le frazioni di Mestre e Marghera: dal tema immigrazione all’ipotesi contestata di costruzione di una moschea, è qui che il candidato del centrodestra ha fatto segnare lo scatto decisivo.

Chi è il nuovo sindaco di Venezia

Simone Venturini è in Comune dal 2010 quando venne eletto consigliere con l’Udc in una larga maggioranza di centrosinistra con a sindaco Giorgio Orsoni. È rimasto in Consiglio fino al 2014 quando Venezia venne commissariata.

Nel 2015 poi la vittoria di Brugnaro con Venturini che entra nella sua squadra e – essendo il più votato – viene nominato assessore alla Coesione sociale, con delega anche al Porto. Cinque anni dopo, nel 2020, festeggia la nuova vittoria di Brugnaro e resta da assessore, sempre al Sociale con annesso Casa e Turismo.

Ora il nuovo step nella sua carriera politica. Candidatosi a sindaco per “amore per la mia città, che vivo e conosco in ogni suo angolo. Non ho un piano B”, Venturini ha voluto dedicare la sua vittoria nelle elezioni “a tutti i veneziani, a tutte le persone che sono state vicine in questi mesi e più in generale in questi 11 anni di attività amministrativa”.