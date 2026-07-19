Chi è Slavko Vincic arbitro della finale dei Mondiali 2026 Argentina-Spagna arrestato "per errore" nel 2020

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Partito il conto alla rovescia per la finale della Coppa del Mondo Argentina-Spagna. Mentre si attende di scoprire chi saranno i trionfatori dei Mondiali di calcio 2026 in Messico, Usa e Canada, uno dei protagonisti dell’ultimo atto del torneo sarà l’arbitro sloveno Slavko Vincic. Le emozioni della partita sono state anticipate dalle lacrime e dagli abbracci durante designazione del direttore di gara, che ha alle spalle un arresto durante un “festino a base di sesso e droga”.

Chi è l’arbitro della finale dei Mondiali 2026

Vincic è apparso visibilmente emozionato al momento della rivelazione dell’arbitro della finale dei Mondiali per mano del presidente della Commissione arbitrale, l’ex fischietto italiano Pierluigi Collina.

La sua designazione, tra le lacrime e gli abbracci dei colleghi, è stata soltanto il primo momento emozionante nell’avvicinamento verso Argentina-Spagna. “All’inizio ero sconvolto, poi felicissimo, stavo tremando, è un onore incredibile arbitrare la finale del Mondiale – ha dichiarato – È un sogno per un giovane arbitro. Sono molto fiero di me stesso e del mio team

Il 46enne sloveno ha già nel curriculum la finale di Champions League diretta nel 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund, e in questa edizione della Coppa del Mondo ha arbitrato tre partite, il pareggio tra Brasile e Marocco, il successo dell’Algeria contro la Giordania e la vittoria del Messico contro l’Ecuador.

L’arresto di Slavko Vincic

Nel passato dell’arbitro sloveno c’è però anche una vicenda che lo vide suo malgrado coinvolto in un caso di traffico di prostituzione e armi in Bosnia.

Vincic fu infatti arrestato nel 2020 durante un blitz della polizia in una villa nella città di Bijeljina, all’interno della quale gli agenti trovarono quattro pacchetti di circa 50 grammi di cocaina, 10 pistole, tre giubbotti antiproiettile e più di 11.000 dollari.

Le manette e il rilascio

Il fischietto sloveno finì in manette insieme a nove donne e 24 uomini perché sospettato di essere tra i clienti di Tijana Maksimovic, la donna che gestiva il giro di prostitute sfruttate nella villa.

Come riportato da Repubblica, l’arbitro spiegò di non avere nulla a che fare con quelle attività illecite e di essersi trovato in quella situazione per caso. “Ho una mia azienda e mi trovavo in Bosnia ed Erzegovina per un incontro di lavoro – dichiarò – Ho accettato un invito a pranzo, che si è rivelato il mio più grande errore. Me ne pento. Ero seduto a un tavolo con i miei colleghi, quando all’improvviso è arrivata la polizia e quello che è successo è successo”.

Le accuse su di lui caddero subito dopo l’interrogatorio e Vincic fu rilasciato.