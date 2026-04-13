Chi è Stefano Cantino nuovo Ceo di Dolce e Gabbana dopo le esperienze in Prada, Louis Vuitton e Gucci

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Stefano Cantino è stato nominato co-Ceo al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del gruppo Dolce e Gabbana. La nuova guida della casa di moda italiana è stata decisa in seguito all’addio di Stefano Gabbana alla presidenza. Stefano Cantino ha alle spalle una ricchissima esperienza avendo lavorata in aziende come Prada, Louis Vuitton e Gucci.

Stefano Cantino nuovo Ceo di Dolce e Gabbana

La stagione di cambiamenti era iniziata qualche giorno fa, con l’annuncio di Stefano Gabbana di lasciare la presidenza della Maison da lui fondata con l’ex compagno Domenico Dolce.

Lo stilista milanese, 63 anni, è stato sostituito alla presidenza da Alfonso Dolce, fratello di Domenico e chief executive della griffe italiana.

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E ora, a completare il quadro dirigenziale arriva la nomina, come co-Ceo, proprio al fianco di Alfonso Dolce, di Stefano Cantino.

Chi è Stefano Cantino

“Sono felice di avere Stefano Cantino al mio fianco, in questa nuova fase di crescita e sviluppo della Dolce e Gabbana”, ha commentato Alfonso Dolce.

Da parte sua Cantino si è detto “onorato di entrare a far parte della Dolce e Gabbana, che rappresenta in maniera straordinaria l’eccellenza italiana nel mondo”.

Chi è dunque la nuova guida di Dolce e Gabbana? Stefano Cantino, 58enne torinese che vive tra Milano e Parigi, è laureato in Scienze Politiche.

Le esperienze in Prada, Louis Vuitton e Gucci

Cantino ha alle spalle una lunghissima esperienza nel campo della moda: ha lavorato a lungo per Prada, di cui è stato responsabile della comunicazione coprendo anche incarichi nelle aree marketing e commerciale.

Poi il passaggio a Louis Vuitton, per cui ha supervisionato le strategie di comunicazione e immagine: nel 2018, infatti, è diventato Senior Vice President Communication and Events di LVMH.

Nel gennaio 2025, infine, il passaggio a Gucci, di cui è stato Ceo fino al settembre dello stesso anno, per rilanciare l’azienda in un momento delicato.

Il futuro di Dolce e Gabbana

Con le sue esperienza al vertice di aziende prestigiose, Cantino è dunque una sorta di veterano del lusso, un manager di lunga carriera nell’industria della moda.

L’arrivo di Stefano Cantino fa seguito al percorso di crescita di Dolce e Gabbana orientato all’evoluzione del modello organizzativo da Brand Fashion ad Azienda di Lifestyle.

Dopo l’addio di Stefano Gabbana, aveva precisato che il suo passo indietro non avrebbe avuto “alcuna influenza sulle attività creative svolte a favore del gruppo dal medesimo Stefano Gabbana”.

Notizia in aggiornamento