Chi è Sven Liebich neonazista tedesco che provoca cambiando sesso in Germania per andare nel carcere femminile

Un neonazista tedesco, Sven Liebich, condannato per una serie di reati, tra cui incitamento all’odio, sconterà la pena in un carcere femminile. In Germania questa vicenda sta facendo discutere l’opinione pubblica tedesca. Liebich ha chiesto di modificare il proprio sesso registrato all’anagrafe, ricorrendo ad una possibilità ammessa dalla nuova legge che il governo del Semaforo aveva fatto approvare nella passata legislatura. Liebich, ora Marla Svenja, ha fatto richiesta di modificare il proprio sesso e, una volta che la sua domanda è stata accolta, potrà scontare la pena che gli è stata inflitta in una struttura femminile.

Il cambio di sesso per andare in un carcere femminile

Liebich ha annunciato sul social X che il 29 agosto comincerà la detenzione e, prima di entrare in carcere, sarà anche a disposizione per interviste.

Secondo molti si tratta solo di una trovata per criticare la riforma che in Germania facilita le procedure per la modifica del sesso. Del resto in passato Liebich non aveva mai nascosto le sue posizioni apertamente omofobe e transfobiche.

Il neonazista tedesco Sven Liebich

Alla rete Mdr il procuratore capo di Halle, Dennis Cernota, ha dichiarato che ci sarà un colloquio di ammissione quando la detenuta arriverà al carcere femminile di Chemnitz.

A quel punto la direzione del carcere potrà stabilire se la detenzione rappresenta una minaccia per la sicurezza e l’ordine all’interno del carcere, in questo caso sarà necessario un trasferimento.

Chi è Sven Liebich

Sven Liebich, noto come neonazista, dal dicembre 2024 si fa chiamare Marla Svenja. Liebich ha organizzato per anni le cosiddette “manifestazioni del lunedì” a Halle an der Saale.

Nell’agosto 2024 è stato condannato dal tribunale distrettuale di Halle a un anno e sei mesi di reclusione senza libertà vigilata per incitamento all’odio. Il tribunale ha confermato una sentenza del tribunale distrettuale di Halle. Liebich è attualmente oggetto di un procedimento di appello presso il tribunale distrettuale di Lipsia.

Nel 2023, Liebich è stato condannato per incitamento all’odio e diffamazione in diversi casi. Il pubblico ministero e la difesa hanno presentato appello. La Procura di Halle ha disposto l’esecuzione della pena in Sassonia, in base al domicilio di Liebich. Non è stato indicato un giorno preciso per l’ingresso in carcere, ma in genere chi deve scontare la pena deve presentarsi entro due settimane.

La legge sull’autodeterminazione in Germania

Il fatto che Liebich con l’aiuto della legge sull’autodeterminazione abbia fatto modificare il suo stato civile sta suscitando un dibattito politico in Germania.

La discussione ruota intorno all’interpretazione della legge sull’autodeterminazione, entrata in vigore il primo novembre, che consente a uomini e donne di definire autonomamente la propria identità di genere una volta all’anno.

Tutto ciò che devono fare è pagare una tassa di elaborazione di circa 50 euro alle autorità che effettuano l’iscrizione nel registro. Andrea Lindholz, vice capogruppo del gruppo parlamentare Cdu-Csu, ha dichiarato a Die Welt di essere “stupita” per la rapidità con cui si è verificato un caso del genere, di cui aveva sempre messo in guardia ma che nessuno voleva sentire.

“L’autodichiarazione è un grosso errore”

“Alla luce della situazione della sicurezza, non possiamo permetterci di cambiare identità a piacimento. Questo danneggia la sicurezza e lo stato di diritto“, ha affermato Lindholz, che ha accusato l’ex governo Semaforo di aver “commesso un grosso errore” lasciando l’autodichiarazione di un diverso genere all’anagrafe senza possibilità di verifica.

Secondo Lindholz, con questa legge l’ex coalizione guidata da Olaf Scholz “non ha nemmeno fatto un favore alle persone trans se l’accettazione nella società alla fine diminuisce e lo stato civile si riduce a un’assurdità”.

La presidente del Bsw, Sahra Wagenknecht, ha parlato di “provocazione mirata” nel caso Liebich. “Dimostra che questa legge sull’autodeterminazione invita all’abuso e deve essere abolita in questa forma”, ha detto Wagenknecht.