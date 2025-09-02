Chi è Sveva Fede figlia di Emilio che ha seguito le orme del padre e quel problema legato al cognome

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Impegnata nel mondo della comunicazione, in parte seguendo le orme del padre, Sveva Fede nasce dal matrimonio tra Emilio Fede e la giornalista Diana De Feo. Come sua sorella Simona, Sveva ha sempre mantenuto un profilo basso restando lontana dai riflettori. A proposito di comunicazione, ha lavorato negli uffici stampa di grandi aziende come Trussardi e il Gruppo Finanziario Tessile.

Chi è Sveva Fede

Come anticipato, della vita privata di Sveva Fede si sa poco. La figlia dell’ex direttore del Tg4 ha sempre preferito una vita riservata, lontana dai media, scegliendo la famiglia e il lavoro come priorità.

Nata dal matrimonio tra Emilio Fede e Diana De Feo, sin da giovane Sveva lavora nel mondo della comunicazione. Ha mosso i suoi primi passi tra gli uffici stampa di aziende importanti come Trussardi e Gruppo Finanziario Tessile.

IPA Da sinistra: Emilio Fede, la figlia Simona, la moglie Diana De Feo e la figlia Sveva Fede

Dopo le esperienze negli uffici stampa – scrive AlaNews – Sveva Fede si è dedicata all’organizzazione di eventi culturali e mostre. Le informazioni sulla sua vita privata, come già detto, scarseggiano ma secondo le indiscrezioni sarebbe madre di due figli.

Nel 2003, durante un’intervista, ha smentito le ipotesi sulla carriera favorita dal peso mediatico del padre. “Sarebbe stato difficile approfittare del cognome” in quanto “Quando ho iniziato mio padre è rimasto coinvolto nello scandalo del gioco d’azzardo“, quindi “tutti lo evitavano”.

Il ricordo per il padre Emilio

Una volta nota la notizia della morte del padre Emilio Fede, scomparso a 94 anni il 2 settembre, al Corriere della Sera Sveva ha raccontato che “ha lottato come un leone”.

All’Adnkronos ha aggiunto: “Siete tutti con lui e lui è contento, tutti con lui, tutti voi giornalisti siete con lui“, e ha aggiunto: “Non avremmo voluto che la notizia uscisse fino a che le cose non si fossero risolte” ma infine “abbiamo pensato che era una bella cosa perché lui si meritava questo saluto e questo cenno d’onore da parte di tutti i suoi colleghi”.

La morte dell’ex direttore del Tg4

Emilio Fede si è spento a 94 anni. Da tempo lo storico direttore del Tg4 era ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate (Milano) e le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Fino al 2 settembre, quando il quadro clinico di Fede ha subito un brusco peggioramento. Sin dal pomeriggio si erano diffuse le notizie sulle sue condizioni critiche. Infine sua figlia Sveva ha dato l’annuncio: “Papà ci ha lasciato”. In un video diffuso durante l’estate 2024 si vedeva un infermiere dell’Rsa che lo invitava ad esprimere un parere sul governo di Giorgia Meloni in confronto al periodo Berlusconi: “Lui era molto meglio, per varie ragioni”, aveva detto Fede.