Chi è Tamara Gregoretti rappresentate del MiC accusata per la presenza della Russia alla Biennale di Venezia

Alessandro Giuli punta il dito contro Tamara Gregoretti per il caso Russia alla Biennale di Venezia e chiede le sue dimissioni. La rappresentante del dicastero della Cultura nel Cda della Fondazione è finita al centro della bufera per la presenza del padiglione di Mosca all’Esposizione Internazionale d’Arte. Un invito che la consigliera rivendica, respingendo la richiesta del ministro.

Russia alla Biennale di Venezia: richiesta di dimissioni

Il caso politico è stato scatenato dalla scoperta del nome della Russia nell’elenco dei partecipanti alla 61esima Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026.

Per la presenza del padiglione russo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha individuato come responsabile la rappresentante del MiC nel Consiglio d’amministrazione, Tamara Gregoretti, chiedendole “di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia”.

Il botta e risposta con Giuli

Il ministro ha infatti sottolineato con una nota come la consigliera non abbia “ritenuto di avvisare né della possibile presenza della Federazione Russa alla prossima Biennale né, successivamente, di essersi espressa a favore della sua partecipazione pur nella consapevolezza della sensibilità internazionale della questione”.

Una richiesta di dimissioni rispedita al mittente: “Sono serena e non ho intenzione di dimettermi – è stata la risposta al MiC di Gregoretti – in quanto sono certa di muovermi in osservanza dello Statuto della Biennale di Venezia e dell’autonomia dell’istituzione, in base a cui i componenti del Cda non rappresentano coloro che li hanno nominati, né a essi rispondono”.

Il polverone intanto è arrivato fino all’Unione europea sfiorando le dimensioni del caso diplomatico, con la Commissione europea che sull'”inopportuna presenza della Russia” ha dichiarato di essere “pronta a verificare se la Biennale ha violato l’accordo di sovvenzione” e in caso di “sospendere o risolvere il contratto”.

Una presa di posizione che arriva dopo la lettera di protesta sottoscritta dai ministri di 22 paesi, compresa l’Ucraina.

Chi è Tamara Gregoretti

Giornalista e autrice televisiva, Tamara Gregoretti ha una lunga esperienza in diversi programmi Mediaset, su La7 e in Rai.

Come si legge dal suo Curriculum consultabile sul sito della Fondazione Biennale, dopo gli inizi nella sede Ansa di Londra dal 1977 al 1982, tra i tanti incarichi Gregoretti ha lavorato come autrice e caporedattrice di Porta a Porta dal 1996 al 1998, responsabile degli approfondimenti del Tg1 da 2000 al 2001, vicedirettrice di La7 dal 2002 al 2004 e vice direttore del TgLa7 con delega agli approfondimenti di informazione di Otto e mezzo, l’Infedele, Omnibus e Americana.

Come sottolineato dal ministro Giuli, nel marzo del 2024 è stata nominata dall’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel Cda della Biennale di Venezia.