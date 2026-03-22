Chi è Taylorismo, tiktoker Taylor Ragazzini indagato per le recensioni delle messe e accusato di vilipendio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un format che non piace a tutti, quello di Taylor Ragazzini. Originario di Ravenna e noto sul social cinese come Taylorismo, il 31enne è seguito da circa 10mila follower e nei suoi contenuti commenta le funzioni religiose della sua città con il taglio di una telecronaca sportiva. Per questo motivo il giovane content creator sarebbe ora indagato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose.

Le recensioni delle messe di Taylorismo

Oggetto delle indagini, secondo Open, sarebbero sei video pubblicati da Ragazzini tra dicembre 2025 e gennaio 2026, durante i quali si prestava a recensire l’esterno delle chiese di Ravenna per poi entrare negli edifici religiosi durante le funzioni. Va precisato che il creator non è mai intervenuto per interrompere una messa.

Dopo aver commentato gli esterni degli edifici, dunque, il tiktoker ha recensito la messa in corso con ironia, con lo stesso taglio di una telecronaca sportiva: “È l’ora della Santa Messa, rito bizantino, lingua ucraina, se non prendo le botte oggi”.

A proposito di termini calcistici, nel momento in cui il sacerdote fa oscillare l’incenso il tiktoker ha parlato di “finale di Coppa del Mondo di Quidditch”.

Proprio uno di questi video avrebbe fatto infuriare alcuni fedeli, che hanno scelto di denunciarlo. Lo riporta anche il Corriere della Sera, che precisa che a comunicare la notizia delle indagini a suo carico è stato lo stesso Ragazzini ai suoi follower.

I reati contestati e la reazione del tiktoker

La Procura gli ha contestato i reati riferiti agli articoli 403 e 404 del codice penale. Il 403 è riferito alle offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Il testo recita:

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2000 a euro 6000 a chi offende una confessione religiosa mediante vilipendio di un ministro del culto.

Quindi l’articolo 404, che invece è riferito alle offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. Il testo si rivolge a chiunque “vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto” e “commette il fatto in occasione di funzioni religiose”, che viene punito con una multa dai 1000 ai 5000 euro. Per difendersi da queste accuse Taylor Ragazzini ha scelto l’avvocata Giovanna La Mela. Come reazione, invece, il 31enne ha pubblicato una video recensione del Palazzo di Giustizia di Ravenna.

Il caso di Telese Terme

Un caso simile si è verificato a Telese Terme (Benevento), dove un giovane tiktoker si era introdotto in una scuola per girare un video diventato poi virale.

Il creator non aveva le autorizzazioni per entrare nel plesso scolastico né per registrare contenuti, per questo era stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.