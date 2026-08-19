Chi è Tittia Giovanni Atzeni vincitore del Palio di Siena e come sta dopo la caduta da cavallo: "È cosciente"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A trionfare al Palio dell’Assunta è stata la Nobile Contrada del Nicchio. L’evento si è disputato a Siena in Piazza del Campo eccezionalmente il 18 agosto 2026, dopo il rinvio della Carriera del 16 agosto a causa del maltempo. A portare il Drappellone alla Contrada dei Pispini sono stati il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, e il cavallo Anda e Bola. Non sono mancati momenti di tensione a fine corsa, quando Tittia è caduto, venendo trasportato in ospedale.

Palio di Siena, Tittia vince e cade da cavallo: il fantino trasportato in ospedale

A regalare il Drappellone alla Contrada dei Pispini, contraddistinta dall’emblema di una conchiglia di mare, sono stati Anda e Bola e Tittia che, a competizione dominata e conclusa, è stato protagonista di una caduta da cavallo.

Il fantino è stato trasportato cosciente in ambulanza all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per accertamenti, dopo aver riportato un trauma cranico. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, resta ricoverato in osservazione.

ANSA

Nobile Contrada del Nicchio: una vittoria attesa 28 anni

La Nobile Contrada del Nicchio, detta anche Contrada dei Pispini, era a secco di vittorie da 28 anni. L’ultimo trionfo era datato 16 agosto 1998, quando Dario Colagé, detto Bufera, vinse su Re Artù.

Nel Palio di Siena del 18 agosto 2026, la Carriera è stata preceduta da una mossa lunga e travagliata, durata oltre un’ora tra partenze invalidate e uscite delle Contrade dai canapi. L’Aquila, di rincorsa, è entrata dopo numerosi tentativi.

Quando la corsa è ufficialmente iniziata, il Nicchio, al nono posto tra i canapi, si è fulmineamente portato in testa, rincorso da Selva, Torre e Istrice. Tittia ha saputo dare un ritmo forsennato fino al traguardo, aggiudicandosi la vittoria.

Chi è Giovanni Atzeni, detto Tittia

Tittia, nel complesso, è salito sul gradino più alto del podio al Palio di Siena per 13 volte in 43 Carriere a cui ha preso parte. Il fantino è nato a Nagold, in Germania, il 13 aprile 1985.

Ora è vicinissimo al record di 14 successi detenuto da Andrea Degortes, detto Aceto. Tittia ha vinto anche il Palio di luglio 2026 con l’Aquila, montando Diodoro.

Con la vittoria delle scorse ore, Tittia ha quindi vinto entrambi i Palii nello stesso anno, facendo cappotto.

Era dal 1794 che due contrade ‘nonne’, vale a dire non vincenti da decenni, non trionfavano nello stesso anno.