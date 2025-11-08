Chi è Tony Maiello vincitore di Tale e Quale Show, da X Factor al coma con l'esperienza di premorte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È Tony Maiello il vincitore dell’edizione 2025 di Tale e Quale Show. Nella serata finale del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti l’artista campano ha trionfato con la sua imitazione di Gigi D’Alessio, davanti a Samuele Cavallo, secondo, e Pamela Petrarolo, terza in classifica. Una rivincita per Maiello, che dopo la popolarità raggiunta con X Factor e Sanremo Giovani era un po’ sparito dalla scena musicale. Nel suo passato anche un grave incidente che lo aveva costretto a diversi giorni di coma.

Tony Maiello vince Tale e Quale Show

Nella serata di venerdì 7 novembre è andata in onda su Rai1 la puntata finale di Tale e Quale Show, il fortunato programma condotto da Carlo Conti che vede vip gareggiare trasformandosi nei grandi protagonisti della musica.

Dopo essersi distinto con diverse imitazioni di alto livello, l’ultima quella di Gigi D’Alessio, Tony Quintale si è laureato campione dell’edizione 2025 dello show.

IPA La premiazione di Tony Maiello

Il cantante campano ha vinto con un netto margine sugli altri concorrenti, 21 voti in più del secondo classificato, Samuele Cavallo. Terza Pamela Petrarolo, ultima Carmen Di Pietro.

La classifica finale di Tale e Quale Show

Di seguito la classifica finale dell’edizione 2025 di Tale e Quale Show:

Tony Maiello – 390 voti Samuele Cavallo – 369 voti Pamela Petrarolo – 358 voti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 356 voti Antonella Fiordelisi – 332 voti Maryna – 331 voti Peppe Quintale – 330 voti Le Donatella – 309 voti Gianni Ippoliti – 233 voti Carmen Di Pietro – 171 voti

Chi è Tony Maiello: da X Factor a Sanremo

Nato e cresciuto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, classe 1986, Tony Maiello era diventato noto al grande pubblico nel 2008 partecipando alla prima edizione di X Factor.

Nel 2010 era poi arrivato il successo a Sanremo Giovani con il brano Il linguaggio della resa.

Dopo il successo iniziale la sua carriera aveva subito una battuta d’arresto, una crisi artistica che lo aveva portato a svolgere svariati lavori per poter andare avanti.

“Ho avuto un momento buio da cui poi quando sono riuscito a riemergere sono nate le canzoni più belle che ho scritto”, ha detto in una intervista al magazine Rockol.

Negli ultimi anni Maiello ha lavorato soprattutto come autore e compositore, collaborando con grandi artisti come Marco Mengoni, Laura Pausini, Giorgia, Nek e Annalisa.

Sposato, è padre di due bimbe di 4 e 5 anni.

Il coma e l’esperienza di premorte

Nel passsato di Tony Maiello c’è anche un grave incidente in cui rischiò la vita.

Nel 2006 passò diversi giorni in coma in ospedale dopo un incidente in moto. In quei giorni Maiello avrebbe avuto una vera e propria esperienza di premorte.

“Durante il coma sono uscito dal mio corpo e vedevo tutto, ogni dettaglio, di cui poi ho avuto ricordo una volta sveglio. Era come se fossi diventato un pensiero”, ha raccontato.

“E questo mi ha fatto credere in un dopo e nella presenza divina e ora non ho più paura della morte”.