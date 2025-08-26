Chi è Travis Kelce, futuro marito di Taylor Swift e campione di football dei Kansas City Chiefs

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ha rivoluzionato il mondo del football diventando una star della NFL, la National Football League che a sempre coinvolge milioni di tifosi dentro e fuori dagli Stati Uniti. Travis Kelce è diventato ancora più popolare negli ultimi anni, da quando è entrato nel cuore di Taylor Swift e dei fan della popstar, gli Swifties. La coppia, ora, ha annunciato di essere prossima alle nozze.

Chi è Travis Kelce

Classe 1989, il cuore di Travis Kelce ha ormai assunto la forma dello sferoide in cuoio. Sin da giovanissimo ha coltivato e portato avanti con successo il sogno del football americano, passione condivisa con il fratello Jason di due anni più grande.

Dalla sua Westlake, Kelce si è fatto notare muovendo i primi passi sul campo dell’Università di Cincinnati fino al 2013, quando è approdato nel team dei Kansas City Chiefs conquistando il titolo di migliore tight end degli ultimi anni, un titolo meritato se consideriamo le sue imprese titaniche durante le gare.

Per le sue qualità Travis ha trovato nel quarterback Patrick Mahomes il suo più grande alleato. A Kelce va riconosciuta la straordinaria velocità d’azione, la maestria nel controllo della palla e tutto ciò che ha portato i Kansas City Chiefs sull’Olimpo della NFL.

L’accoppiata con Mahomes ha fatto sì che la squadra conquistasse più Super Bowl di fila, e per questo Kelce ha ricevuto numerosi premi tra cui il Pro Bowl e l’All-Pro come si legge nella scheda a lui dedicata su Dazn.

La relazione con Taylor Swift

La sua vita è cambiata per sempre nel 2023, quando ha dichiarato al Wall Street Journal di avere iniziato una relazione con la cantautrice Taylor Swift. Il primo passo è stato fatto da Travis Kelce durante un concerto della popstar nel Missouri, in occasione dell’Eras Tour.

In quell’occasione Kelce si era presentato con un braccialetto con sopra impresso il suo numero di telefono, ma la star lo aveva ignorato. Poco dopo Taylor Swift si è presentata tra gli spalti di un gara dei Chiefs. Secondo il campione di football ciò sarebbe avvenuto grazie all’intermediazione di un membro dell’entourage dell’artista. Da quel momento, quindi, i due sono diventati inseparabili.

Il fidanzamento e le nozze

Due anni dopo, durante i quali Travis Kelce ha visto incrementare la sua popolarità al di fuori dei campi da football, è arrivata la svolta. Il 26 agosto 2025 Taylor Swift, con una serie di foto che mostravano i rispettivi anelli di fidanzamento, ha annunciato le prossime nozze con il campione dei Chiefs.

“La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica stanno per sposarsi”, si legge nel post condiviso dai due innamorati. Ora i fan attendono la data e tutti gli altri dettagli del matrimonio.