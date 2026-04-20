Chi è Victoria Bonya, la super influencer russa da 13 milioni di follower che ha attaccato Vladimir Putin

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Victoria Bonya, una nota influencer russa da 13 milioni di follower, ha criticato Vladimir Putin in un video diventato virale su Instagram. “La gente ha paura di te”, dice rivolgendosi direttamente al presidente russo in un post che ha ottenuto 1,3 milioni di like e oltre 26 milioni di visualizzazioni. Residente a Monte Carlo, Victoria Bonya è diventata ancora più famosa dopo aver partecipato al Grande Fratello russo.

Victoria Bonya e il video su Vladimir Putin

Il video in questione è di qualche giorno fa ma è diventato virale su Instagram e sta continuando a raccogliere like, commenti e visualizzazioni.

Nel video Victoria Bonya si rivolge direttamente a Putin in persona: “Un appello a Vladimir Vladimirovich Putin.

Da tutti i russi premurosi”, dice il testo del post.

ANSA

“La gente ha paura di te, i blogger hanno paura di te, gli artisti hanno paura di te, i governatori hanno paura di te. E tu sei il presidente del nostro Paese”, dice l’influencer.

L’influencer e le critiche al presidente russo

Il video poi prosegue con l’elenco di una serie di aspetti che creano malcontento, a partire dalle restrizioni, in Russia, all’utilizzo di Internet.

La Bonya poi parla del lento intervento dello Stato dopo le inondazioni in Daghestan e anche degli abbattimenti di bestiame in Siberia ritenuto brutali.

Insomma l’influencer tenta di far emergere un malcontento popolare da parte dei cittadini russi e parla di paura e sfiducia: il video è arrivato a 1,3 milioni di like e più di 26 milioni di visualizzazioni.

Chi è Victoria Bonya

Ma chi è Victoria Bonya, l’influencer che non ha avuto timore rivolgendosi direttamente al presidente Putin? Bonya, oltre che influencer da 13 milioni di follower solo su Instagram, è anche modella e presentatrice tv.

Classe 1979, è nata a Krasnokamensk, una città della Russia siberiana sudorientale non lontana dal confine cinese.

Sui social è nota per i suoi consigli legati a makeup e lifestyle: ha partecipato al Grande Fratello russo (cosa che ha aumentato la sua popolarità) ed è residente a Monte Carlo.

Il video in cui distruggeva la borsa di Chanel

Il video con le critiche a Putin è stato interpretato da molti come un segnale di cambiamento, con alcune testate che descrivono le influencer russe come nuove voci dissidenti in grado di influenzare l’opinione pubblica russa.

Victoria Bonya, infatti, non è un’oppositrice vera e propria di Putin ma ha cambiato la sua posizione in questi anni pur non facendo, ad esempio, riferimento alla guerra in Ucraina.

Nel 2022, ad esempio, aveva fatto notizia (assieme ad altre influencer) per aver tagliato borse di lusso Chanel: il gesto era una protesta contro il blocco delle vendite del brand in Russia, deciso all’epoca in linea con le sanzione Ue contro Mosca.