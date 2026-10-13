Chi è Vincenzo Demarte capogruppo di Forza Italia ad Alessandria, polemica per il collegamento dalla Spa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il vicepresidente della Provincia di Alessandria, Vincenzo Demarte, è comparso in accappatoio e in alcuni momenti anche nudo durante la commissione consiliare Sviluppo e Territorio. I lavori dell’assemblea sono stati trasmessi in diretta streaming e proiettati sugli schermi della sala consiliare. Il politico si trovava in una spa e ha dichiarato di essere convinto che la videocamera fosse spenta e di aver avuto un problema tecnico. Ha detto che non prenderà il gettone di presenza della seduta.

Nudo alla spa mentre è in riunione

Hanno fatto velocemente il giro del web le immagini andate in streaming sul canale YouTube del Comune di Alessandria. Il vicepresidente della Provincia di Alessandria, Vincenzo Demarte, si è mostrato sui grandi schermi della sala consiliare in accappatoio e, in alcuni fotogrammi, anche nudo davanti a telecamere e microfoni accesi.

Il vicepresidente della Provincia si era collegato dal telefono e sembra, secondo le sue dichiarazioni, che non si sia accorto della videocamera accesa. Una situazione surreale che è stata denunciata dall’assessora comunale Vittoria Oneto: “La credibilità delle istituzioni si costruisce con i comportamenti quotidiani, non con le parole”.

Malcontento generale, quello dei membri del consiglio comunale, come riporta anche la consigliera Giulia Giustetto, che si domanda come si possa pretendere dai ragazzi, dai cittadini e dalle cittadine che abbiano fiducia nelle istituzioni quando avvengono simili situazioni.

Cosa ha dichiarato il vicepresidente

Il vicepresidente della Provincia di Alessandria ha giustificato le immagini spiegando di essere convinto che la videocamera fosse spenta e quindi di aver avuto un problema tecnico.

Per rimediare al gesto e quindi scusarsi ha annunciato che rinuncerà al gettone di presenza della seduta.

Quello che viene criticato a Demarte non è tanto il singolo episodio, che comunque appare piuttosto critico, ma l’insieme delle situazioni che hanno visto coinvolto il consiglio alessandrino, come i politici in bermuda.

Chi è Vincenzo Demarte?

Vincenzo Demarte è stato scelto come vicepresidente della Provincia di Alessandria dal gruppo politico di appartenenza, ovvero Forza Italia. Oltre alla vicepresidenza, ha incarichi anche all’edilizia scolastica e ai trasporti.

È un politico di Forza Italia, ex Italia dei Valori, che nel 2019 era nelle liste Dema.

Per quanto riguarda le notizie che lo hanno coinvolto a livello nazionale, si ricorda l’invasione di campo che ha portato alla rissa sul campo di Novi.

L’esponente in consiglio ad Alessandria aveva spiegato nel 2019, anno del fatto, di aver sbagliato, ma di aver agito per salvaguardare l’incolumità del figlio.