Chi è Virginia Libero nuova segretaria dei Giovani Democratici presentata dalla leader Elly Schlein

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Virginia Libero, 27 anni, è la nuova segretaria dei Giovani Democratici. Dal palco della Festa dell’Unità di Reggio Emilia, l’ha presentata direttamente la leader nazionale del Pd Elly Schlein. La ragazza è iscritta al Partito democratico e ai Giovani democratici da oltre dieci anni e ha alle spalle un lungo impegno nei movimenti studenteschi.

Chi è Virginia Libero

Padovana, laureanda in giurisprudenza all’Università della sua città, sarà la candidata unitaria degli juniores dem.

La passione per la politica è arrivata presto. Al Liceo è stata rappresentante, poi all’università è stata senatrice accademica e presidente dell’Udu di Padova.

IPA

L’interventi di Virginia Libero alla Festa dell’Unità di Reggio Emilia

“Fin da bambina – racconta in un post sul suo profilo Fb – l’esperienza scout e gli oltre dieci anni nell’associazionismo padovano e nella rappresentanza studentesca mi hanno insegnato che un percorso ha valore solo se si fa insieme, ma anche che non esiste un solo modo di farlo. Tutte e tutti abbiamo qualcosa da raccontare, qualcosa che vogliamo cambiare”.

L’impegno politico

Riguardo alla sua idea di fare politica, Virginia Libero ha detto che “per me è sempre stato un servizio. Il mio impegno nasce dall’ascolto, dalla cura e dalla volontà di non lasciare indietro nessuno”.

Nel suo curriculum anche il ruolo di presidente del circolo Auser Blow up, luogo di incontro intergenerazionale al Portello, quartiere popolare di Padova dove ha seguito molti progetti di strada.

“Credo che non esista un solo modo di fare politica e aggregazione – ha scritto un mese fa annunciando la sua candidatura al Consiglio regionale del Veneto -, che le persone che vogliono cambiare siano dentro le parrocchie come dentro le sezioni di partito, dentro i centri ricreativi, dentro i luoghi del sapere e dentro gli spazi associativi; nei luoghi di lavoro e nelle assemblee sindacali, ovunque ci sia uno spirito che porta le persone a stringersi la mano e camminare insieme: tutte e tutti abbiamo qualcosa da raccontare, qualcosa che vogliamo cambiare”.

La scelta di impegnarsi col Pd

In un’intervista a La Repubblica, Virginia Libero ha rivelato di essersi iscritta al Pd di Pierluigi Bersani quando aveva 15 anni.

Scelse i dem “perché mi piaceva l’impegno sul territorio ma ero interessata a un partito che poteva dare risposte nelle istituzioni. E mi piaceva il ‘respiro’ del Pd, che nelle fasi diverse ha provato a tenere dentro tutte le anime della sinistra”.

La 27enne dice di essere laica più che cattolica, ma rivendica l’esperienza negli scout che “è stata determinante per la formazione dei valori, ma non dal punto di vista della fede. Sono una donna di sinistra e ne sono orgogliosa”.

Durante l’università, Virginia ha rivelato di aver lavorato come cameriera, barista, parcheggiatrice negli eventi “anche per toccare con mano le disuguaglianze e le ingiustizie che vive la nostra generazione”.

E sul ruolo di segretaria dei Giovani Democratici ha affermato che “porteremo aria fresca e disponibilità al confronto con tutte le realtà che vogliono il cambiamento. Anche radicale. Inizierò a girare l’Italia per ascoltare. E cercherò di usare parole di speranza”.