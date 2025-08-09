Chi è Vittoria Baldino, la deputata M5S minacciata sui vitalizi: il messaggio e la dura reazione di Conte

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vittoria Baldino, deputata M5S, ha subito minacce legato al tema dei vitalizi. “Vittoria si è divertita con i vitalizi? Fra poco non si divertirà più” è il messaggio contenuto in una lettera recapitata al papà a Paludi, in Calabria. Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha reagito in maniera dura: “Gesto vigliacco. Non ci fermate”.

La minaccia contro Vittoria Baldino sui vitalizi

Il papà della deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino ha ricevuto una lettera nel Comune di Paludi, in Calabria. La missiva conteneva un messaggio minatorio all’indirizzo della figlia:

“Vittoria si è divertita con i vitalizi? Fra poco non si divertirà più“.

ANSA

Vittoria Baldino, classe 1988, è deputata della Repubblica italiana dal marzo 2018.

La lettera, come riporta l’Agi, è stata recapitata al municipio di Paludi. Era indirizzata al padre della deputata, Domenico, che è sindaco del Comune calabrese.

La reazione del presidente M5S Conte sulle minacce a Baldino

Su Facebook, il presidente M5S Giuseppe Conte ha mostrato la lettera minatoria e risposto con durezza e fermezza.

“Se qualcuno pensa di intimorire il M5S e di fermare la nostra battaglia contro certi privilegi così, si sbaglia di grosso”, si legge nel messaggio dell’ex premier, che ha definito l’atto un “gesto vigliacco“.

Giuseppe Conte ha poi rivolto un “abbraccio” a Vittoria Baldino a nome di tutto il Movimento 5 Stelle, partito che si è schierato con decisione contro il possibile ripristino dei vitalizi, dopo il ricorso presentato da circa 900 ex parlamentari. “Non ci fermate“, è il messaggio finale del presidente del Movimento 5 Stelle.

In seguito alle minacce, Vittoria Baldino ha ricevuto solidarietà bipartisan.

Chi è Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle

Vittoria Baldino è nata a Rossano, in provincia di Cosenza, il 28 maggio 1988.

Laureata in giurisprudenza con 105/110 presso l’Università La Sapienza di Roma, è attivista del Movimento 5 Stelle dal 2012.

L’inizio del mandato da deputata della Repubblica italiana risale al 23 marzo 2018. Baldino è stata confermata deputata alle elezioni del 2022.

Quello di Vittoria Baldino è uno dei nomi indicati tra i possibili candidati alla carica di presidente della Regione Calabria. A proposito delle prossime elezioni Regionali e delle minacce ricevute, la deputata M5S ha dichiarato al Corriere della Sera: “Sulle intimidazioni non ho sospetti. Credo sia un gesto collegato al mio lavoro alla Camera. Non so se possa essere legato o meno alle prossime Regionali”.