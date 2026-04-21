Chi è Vladimir Solovyev che sulla tv russa attacca Giorgia Meloni, offese in italiano alla premier

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Vladimir Solovyev, noto conduttore della tv russa, ha rivolto un violentissimo attacco alla premier italiana Giorgia Meloni. Solovyev, figura molto vicina al Cremlino, ha offeso con una serie di epiteti in italiano la presidente del Consiglio, colpevole, a suo giudizio, di aver tradito gli elettori. Il ministro degli Esteri Tajani ha convocato l’ambasciatore russo per protestare.

Le offese di Vladimir Solovyev a Giorgia Meloni

Vladimir Solovyev, giornalista e conduttore del programma Polnyj Kontakt (Full Contact) in onda sul canale Rossija 1, ha sferrato un attacco volgare e senza precedenti a Giorgia Meloni.

L’intervento arriva a pochi giorni dalla visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le offese alla premier sono arrivate sia in russo che in italiano.

ANSA

Cos’ha detto il conduttore Solovyev: gli epiteti in italiano

“Questa Meloni è una carogna fascista che ha tradito i suoi elettori, perché si era presentata con tutt’altri slogan. Beh, il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito anche Trump, al quale in precedenza aveva giurato fedeltà”, ha detto in russo Vladimir Solovyev, chiamando in causa anche la recente rottura tra il presidente americano e Giorgia Meloni.

Ma prima di queste parole si è esibito in una serie di offese in italiano, definendo Giorgia Meloni “vergogna della razza umana, idiota patentata, bestia, put****, donnuccia cattiva”.

Le parole del conduttore, molto vicino al governo di Mosca, fanno seguito alle offese rivolte nei mesi precedenti al presidente Sergio Mattarella da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri, e dall’ex primo ministro Dmitrij Medvedev. Lo stesso Solovyev, un anno fa, aveva attaccato Meloni e Macron su Telegram definendoli “cavalieri dell’Apocalisse” e anche lui si era scagliato contro il presidente della Repubblica Mattarella.

Tajani convoca l’ambasciatore russo per protestare

Immediata la reazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha fatto convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov “per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni del conduttore Vladimir Solovyov sulla televisione russa nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al quale va tutta la mia solidarietà e vicinanza”.

Solidarietà totale anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che sui suoi canali social ha definito le parole di Solovyov “insulti vergognosi e gravissimi” che “meritano una dura e unanime condanna”.

“Siamo di fronte a un attacco volgare e inaccettabile alle istituzioni italiane, che va respinto con estrema fermezza. All’amica e Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”, ha commentato La Russa.

La solidarietà di Conte, Schlein, Salvini, Renzi e Calenda

“Gli insulti alla premier Giorgia Meloni mandati in onda sulla tv russa sono gravi e inaccettabili. Affettuosa solidarietà a Giorgia, senza se e senza ma”, ha commentato il vicepremier Matteo Salvini.

Condanna anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein, che ha parlato di “inaccettabili accuse sessiste”: “Chi insulta i rappresentanti delle istituzioni italiane offende l’intero Paese, e noi non lo accettiamo”.

“Esprimo la mia solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le inqualificabili e volgari offese personali che le sono state rivolte dal conduttore russo Vladimir Solovyev”, ha commentato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Solidarietà a Giorgia Meloni anche da Matteo Renzi e da Carlo Calenda, che ha definito Solovyev un “delinquente complice di un dittatore assassino”.