Chi è Vladimir Solovyov, dai rapporti con Putin alle ville sul lago di Como fino all'intervista da Del Debbio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Vladimir Solovyov è l’anchor che ha insultato sulla televisione russa la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Giornalista fedelissimo di Putin, è considerato il megafono della propaganda del Cremlino. Il conduttore avrebbe due ville in Italia e sarebbe stato ospite di alcuni programmi tv Mediaset come Dritto e Rovescio.

Chi è Vladimir Solovyov

Vladimir Solovyov è nato a Mosca il 20 ottobre 1963 ed è un giornalista e conduttore televisivo russo di origine ebrea.

Considerato come molto vicino a Vladimir Putin, da anni è il conduttore del programma Domenica sera con Vladimir Solovyov, che va in onda sul canale televisivo Rossija 1.

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L’anchor si considera un patriota sovietico e spesso conduce il suo programma indossando una giacca con falce e martello.

Nel 2022, nel frangente dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione europea, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito e altri Paesi hanno imposto sanzioni personali contro di lui.

Il legame con Putin

Solovyov da anni è considerato uno dei più aggressivi interpreti della linea del Cremlino e una delle figure più riconoscibili dell’apparato mediatico filogovernativo russo.

Prima ancora che un anchor, è un oligarca legato strettamente al presidente Vladimir Putin, grazie al quale, secondo gli esperti, avrebbe ottenuto popolarità, denaro e potere.

Solovyov ha mosso i suoi primi passi in radio nel 1997, ma la fama è arrivata quando ha iniziato a fare l’opinionista televisivo nei salotti della tv russa.

Entrato a far parte della squadra di anchorman del telegiornale più seguito del Paese e poi passato alla conduzione del programma che porta il suo nome, trasmissione nella quale si scaglia contro l’Europa, la Nato e vari leader internazionali ritenuti distanti o in contrasto a Putin.

Solovyov ha cambiato nel tempo posizione sull’annessione della Crimea, sposando quella del suo presidente Putin che nelle sue trasmissioni descrive come un leader patriottico, forte e di talento.

Il giornalista si è definito “un terrorista“, auspicando la distruzione delle città ucraine ed è arrivato a insinuare che nelle stragi di civili a Bucha fossero coinvolti gli inglesi. Ha paragonato l’ex cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma anche l’oppositore russo Alexej Navalny, ad Adolf Hitler.

Solovyov è anche scrittore e nel curriculum ci sono diverse pubblicazioni come “Siamo russi, Dio è con noi”, o anche “Nemici della Russia e Putin, guida per gli empatici”.

Solovyov e gli interessi in Italia

Come riporta Il Sole 24 Ore, Vladimir Solovyov avrebbe importanti possedimenti in Italia.

Dalle indagini della Fondazione Anticorruzione di Alexej Navalny, l’organizzazione investigativa anti-Putin, è emerso che il conduttore televisivo possiede due ville sul lago di Como per un valore di 8 milioni di euro, poi sequestrate, e che aveva anche un certificato di residenza italiano.

Inoltre Solovyov è stato ospite anche nei salotti televisivi di Mediaset, invitato per esempio nel programma Diritto e rovescio su Rete 4.

Gli insulti a Giorgia Meloni

Sulla televisione russa, Vladimir Solovyov ha attaccato Giorgia Meloni, rivolgendo pesanti insulti alla premier italiana.

In italiano l’anchor ha parlato della presidente del Consiglio come di una “vergogna della razza umana, bestia naturale, idiota patentata, una cattiva donnuccia” e apostrofandola come “PuttaMeloni“.

In riferimento agli ultimi contrasti tra la premier e Donald Trump, ha aggiunto: “Questa Meloni, carogna fascista, che ha tradito i propri elettori candidandosi con slogan ben diversi… Ma il tradimento è il suo secondo nome. Ha tradito Trump al quale precedentemente aveva giurato fedeltà”.

Frasi che potrebbero aprire un nuovo caso diplomatico tra Italia e Russia.