Chi è Xu Jiayin fondatore di Evergrande condannato all'ergastolo in Cina e maxi multa da oltre 2 miliardi
Xu Jiayin, fondatore del colosso immobiliare Evergrande, è stato condannato all'ergastolo dal tribunale in Cina per una serie di reati finanziari
Xu Jiayin, fondatore di Evergrande, ritenuto colpevole di una serie di reati finanziari, è stato condannato all’ergastolo in Cina. Per lui è scattata anche la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali. Il tribunale ha inoltre stabilito il pagamento di una maxi multa da più di 2 miliardi di dollari.
La condanna per Xu Jiayin di Evergrande in Cina
A dar notizia della condanna è stata l’emittente China Central Television (Cctv). Xu Jiayin, fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, è stato condannato all’ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari, che gli sono costati anche la revoca a vita dei diritti politici e la confisca dei suoi beni personali.
Il gruppo Evergrande è stato multato per 8,82 miliardi di yuan (una cifra pari a circa 1,3 miliardi di dollari), mentre a Evergrande Real Estate è stata comminata una multa da 7 miliardi di yuan, per un totale di circa 2,35 miliardi di dollari.
Le accuse contro Xu Jiayin
Secondo quanto accertato dal tribunale e riportato da Cctv, tra il 2016 e il 2021 Evergrande, Evergrande Real Estate e Xu avrebbero gonfiato gli asset e nascosto le passività tramite “frodi finanziarie continue e su larga scala“.
Le condotte contestate includono, nello specifico, la raccolta illegale di depositi, la frode nella raccolta di fondi, l’emissione fraudolenta di titoli e la divulgazione irregolare di informazioni rilevanti.
Xu Jiayin, inoltre, avrebbe usato tangenti per ottenere il controllo di istituzioni finanziarie e permettere a Evergrande di accedere illegalmente a fondi di credito e assicurativi.
Il tribunale cinese ha definito particolarmente grave la condotta, sottolineando l’entità delle cifre, le ingenti perdite economiche causate e il grave danno all’ordine dell’economia di mercato.
Nello stesso giorno, il tribunale di Shenzhen ha condannato in primo grado altri cinque dirigenti di alto livello di Evergrande.
Chi è Xu Jiayin
Xu Jiayin, noto a livello internazionale con il nome di Hui Ka Yan, è un imprenditore cinese di 68 anni che ha fondato nel marzo del 1997 il colosso immobiliare cinese Evergrande.
Il suo nome è legato anche alla squadra di calcio cinese Guangzhou Evergrande, di cui è stato proprietario. Sulla panchina del club cinese si sono seduti, tra gli altri, anche gli allenatori italiani Marcello Lippi e Fabio Cannavaro.
Nel 2020, Forbes ha inserito Xu Jiayin al terzo posto della classifica dei miliardari cinesi più ricchi.
Le difficoltà di Evergrande sono iniziate nel 2021 e sono divenute il simbolo della più grande crisi attraversata dal settore immobiliare in Cina.