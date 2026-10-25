Chi è Youssef Siher mente di Movimento 17 ottobre, tra i primi indagati del nuovo reato del decreto sicurezza

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Secondo la polizia, sarebbe Youssef Siher il volto del Movimento 17 ottobre. Il fermo preventivo è arrivato dopo una settimana di comunicati e proclami via social. Il trentenne di origini marocchine risiede nel bresciano e ha ricevuto una formazione accademica di alto livello. Oggi rischia una condanna per istigazione a delinquere con l’aggravante della finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Chi è Youssef Siher

Youssef Siher ha un passato di ricercatore in geopolitica e giornalista freelance. Quando la polizia l’ha arrestato, si trovava a Milano a casa di un’amica.

Dopo il diploma al liceo Fermi di Salò, Youssef Siher ha conseguito una laurea triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università degli Studi di Milano. Nell’Ateneo milanese è stato inoltre membro del Senato accademico e presidente degli studenti universitari musulmani.

Ha proseguito gli studi con una laurea magistrale in Scienze politiche e di governo approfondendo una serie di temi, dal linguaggio politico alla storia del Nord Africa e del Medio Oriente, dalla geopolitica alla storia dei movimenti islamici.

È stato tirocinante nell’area ricerca nell’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa all’Ispi, con particolare attenzione al fenomeno dell’Islam politico. Ha collaborato con un blog del Fatto Quotidiano e nel 2022 ha scritto un articolo per Il Foglio.

È stato anche assistente di biblioteca all’Università Statale di Milano e rider per Glovo.

L’attivismo di Youssef Siher

Youssef Siher è un attivista per i diritti dei musulmani e dei palestinesi. Numerosi le sue partecipazioni a manifestazioni a tema e i suoi interventi sui social network.

Il 7 ottobre 2023, il leghista Matteo Salvini scrisse un tweet contro Hamas e in difesa di Israele. La risposta di Youssef Siher fu un “Allah Akbar”.

“Arriverà il giorno in cui romperemo quel muro di vetro dietro il quale vi nascondete”, scrisse su Instagram durante le proteste Pro-pal a Milano del 22 settembre 2025. Un’altra frase dalla sua antologia di scritti social: “Non ci arrendiamo, vinceremo o moriremo”. E via dicendo.

Questo il suo motto su Facebook (tradotto dall’arabo): “Il governo è un’istituzione che impedisce l’ingiustizia, fatta eccezione per quella che commette esso stesso”.

Youssef Siher e il Movimento 17 ottobre

I reparti di cybersicurezza della polizia postale insieme all’antiterrorismo e al servizio centrale operativo lo hanno individuato dietro gli account Instagram e Telegram che continuavano a promuovere nuove mobilitazioni in tutta Italia.

La “mente” del Movimento 17 ottobre, ha puntualizzato il ministro dell’interno Piantedosi, avrebbe stretto legami con il mondo antagonista.

Youssef Siher è stato indagato per istigazione a delinquere aggravata dal nuovo decreto che introduce nel codice penale il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche attraverso l’utilizzo di mezzi informatici e apologia di reato. Rischia una condanna superiore ai 10 anni di carcere.

Il Corriere della Sera riporta che la moglie, come lui italiana di seconda generazione, risulta indagata per gli stessi reati.