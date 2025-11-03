Chi è Zohran Mamdani candidato sindaco di New York favorito nei sondaggi, il democratico sfida Andrew Cuomo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Zohran Mamdani, indiano nato in Uganda nel 1991 e cresciuto a New York, potrebbe diventare il nuovo sindaco (musulmano) della Grande Mela. Candidato democratico-socialista, molto avvezzo ai social, i sondaggi lo danno favorito dopo una campagna elettorale entusiasmante che lo ha consacrato come figura di rottura generazionale.

New York vorrebbe Zohran Mamdani

Le più autorevoli testate statunitensi lo descrivono come un politico emergente che potrebbe ridefinire la sinistra urbana americana. Zohran Mamdani, candidato democratico-socialista a sindaco di New York, è avanti nei sondaggi (ben oltre il 40%) rispetto all’ex governatore Andrew Cuomo, già battuto alle primarie ma ripresentatosi come indipendente, oltre che al repubblicano Curtis Sliwa.

Secondo The Guardian, la sua candidatura riflette una svolta generazionale e ideologica per New York, dove un 33enne musulmano di origini migranti va a sfidare l’establishment partendo da temi di accessibilità economica, diritti civili e giustizia per le comunità emarginate.

Vanity Fair lo definisce come “una potenziale rivelazione della politica americana” che unisce cultura pop, mobilitazione digitale e agenda progressista radicale.

La sua piattaforma mette al centro l’idea che il governo debba abbassare il costo della vita e garantire servizi pubblici universali, mentre le critiche lo accusano di proporre politiche troppo estreme e idealistiche per essere attuate in una città come New York.

Una campagna elettorale efficace

I punti di forza della campagna elettorale di Zohran Mamdani si basano su un approccio radicalmente progressista e su una mirata strategia di comunicazione.

La sua forza risiede nella mobilitazione dal basso, che ha coinvolto decine di migliaia di volontari, focalizzandosi sulla registrazione di nuovi elettori, specialmente giovani. La sua piattaforma socialista è chiara, con proposte populiste e concrete per i newyorkesi, finanziate tassando i più abbienti.

Mamdani si connette inoltre efficacemente con la Gen Z e i Millennials grazie al suo carisma e un’innata “maestria” digitale, dimostrata usando TikTok per diffondere messaggi con umorismo e autenticità.

Infine, le sue origini lo rendono un simbolo della New York multiculturale, intercettando le comunità migranti che cercano un’alternativa progressista.

Chi è Zohran Kwame Mamdani

Nato il 18 ottobre 1991 a Kampala, in Uganda, i suoi genitori sono di origini indiane: un professore alla Columbia e una regista premiata a Venezia nel 2001, Mira Nair, con il film “Monsoon wedding – Matrimonio indiano”.

Zohran Kwame Mamdani si è trasferito prima in Sudafrica e poi negli Stati Uniti, stabilendosi a New York quando aveva sette anni. Laureato in studi africani nel 2014, ha lavorato come consulente per la prevenzione dei pignoramenti immobiliari, concentrandosi sull’aiuto ai proprietari a basso reddito (in particolare afroamericani e latini) per evitare l’espulsione.

Dal 2021 Mamdani è eletto membro dell’New York State Assembly per il distretto 36, che include il quartiere di Astoria (Queens). È affiliato sia al Partito Democratico che ai Democratic Socialists of America.

Il suo programma si fonda su proposte radicali: trasporto pubblico gratuito, asili completamente pubblici, congelamento degli affitti, aumento del salario minimo a 30 dollari entro il 2030, pieno sostegno ai diritti LGBTQ+ e maggiori imposte sulle grandi aziende e su chi guadagna oltre un milione di dollari all’anno.

Una figura che, in sintesi, il presidente Donald Trump ha voluto bollare come “un comunista”. Definizione che ad ogni modo Mamdani ha respinto.