Chi era Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis: non aveva precedenti

Si chiamava Alex Jeffrey Pretti l’uomo ucciso a Minneapolis, nel Minnesota, durante un intervento degli agenti federali dell’immigrazione (Ice). Aveva 37 anni, era cittadino americano e lavorava come infermiere nel reparto di terapia intensiva presso la Veterans Administration. A identificarlo è stato il Minnesota Star Tribune.

Alex Jeffrey Pretti ucciso a Minneapolis

Pretti, ha scritto il quotidiano, non aveva precedenti penali, ad eccezione di alcune multe per divieto di sosta, ed era in possesso di un regolare porto d’armi

Pretti è morto dopo essere stato colpito al petto a bruciapelo. La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiarita. Sui social network circolano video, trasmessi anche dalle televisioni statunitensi, che mostrano persone con maschere e giubbotti tattici mentre lottano con un uomo in strada.

Nelle immagini si sentono diversi colpi di arma da fuoco, almeno cinque, prima che l’uomo cada a terra. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha fornito una prima versione dei fatti, parlando di legittima difesa, una linea già evocata in un precedente episodio.

Il caso di Renee Good

La morte di Alex Pretti rappresenta il secondo caso mortale a Minneapolis in poche settimane, dopo l’uccisione della manifestante Renee Good, 37 anni, colpita da un agente dell’Ice lo scorso 7 gennaio mentre si trovava alla guida del suo Suv.

Nei giorni successivi, un altro cittadino era rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco esplosi da agenti federali: tre episodi in un solo mese.

Chi era Alex Jeffrey Pretti

Nato nell’Illinois, Pretti viveva nella zona sud di Minneapolis, in un edificio a quattro appartamenti su Garfield Avenue, a circa un miglio e mezzo dal luogo in cui è stato ucciso. Aveva frequentato la University of Minnesota e, come indicato anche sul suo profilo LinkedIn, aveva lavorato come “junior scientist” presso la Facoltà di Medicina a partire dal 2012. Nel 2021 aveva ottenuto la licenza da infermiere professionale, valida fino a marzo 2026.

Secondo quanto riferito dai familiari, Alex Pretti era profondamente turbato dalla repressione dell’immigrazione messa in atto dall’amministrazione del presidente Donald Trump a Minneapolis. Per questo aveva partecipato alle proteste esplose dopo l’uccisione di Renee Good. In un video circolato sui social, girato prima della sua morte, Pretti viene ripreso mentre difende due donne dagli agenti dell’Ice.

Il padre, Michael Pretti, ha raccontato che il figlio “aveva profondamente a cuore le persone” e vedeva nella protesta un modo per esprimere la propria attenzione verso gli altri. I genitori, che vivono nel Wisconsin, avevano parlato con lui poche settimane prima, invitandolo alla prudenza durante le manifestazioni.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha affermato che l’uomo si sarebbe avvicinato agli agenti della Border Patrol con una pistola semiautomatica calibro 9 mm, senza però chiarire se l’arma fosse stata impugnata. L’arma non è visibile nei video girati dai passanti.

La famiglia ha appreso della morte di Alex da un giornalista dell’Associated Press.