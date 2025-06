Chi era Anastasia Trofimova morta a Villa Pamphili, l'ultima chiamata alla madre e quella mail su Kaufmann

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Si chiamava Anastasia Trofimova la donna trovata morta lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, Roma. Accanto a lei era stato rinvenuto anche il cadavere di sua figlia, Andromeda, di circa un anno. La donna era nata a Omsk, in Russia, e aveva 28 anni. Per l’omicidio della piccola è stato indagato e arrestato in Grecia Rexal Ford, compagno della donna e il cui vero nome è Francis Kaufmann.

Svolta nel caso di Villa Pamphili

Dopo una dozzina di giorni di indagini si è fatto chiarezza sul nome della donna trovata morta a Villa Pamphili. Si tratta di Anastasia Trofimova, 28enne russa, studente di inglese a Malta. La procura di Roma ha ufficializzato il riconoscimento del cadavere e, contestualmente, le generalità della figlia della donna, trovata vicino al suo cadavere.

Nelle ultime ore la presunta madre di Anastasia aveva contattato la trasmissione “Chi l’ha visto?” per comunicare che quei due corpi appartenevano a sua figlia e a sua nipote. L’identificazione della donna è stata compiuta anche grazie alla collaborazione con le autorità maltesi e con l’Fbi.

Chi era Anastasia Trofimova

Anastasia Trofimova era nata il 21 settembre 1996, doveva ancora compiere 29 anni. Veniva da Omsk, in Russia, dalla Siberia meridionale, al confine con il Kazakhstan. Era arrivata a Malta nel settembre del 2023 usando un passaporto con il suo nome: si sarebbe trasferita nell’isola da studentessa per intraprendere un corso d’inglese.

Proprio a Malta, il 14 giugno del 2024, era nata sua figlia, Andromeda. In quei giorni era stata avviata la pratica di registrazione dell’infante presso l’ambasciata degli Stati Uniti di Malta con l’intenzione di registrarla come Andromeda Ford. Il compagno della donna infatti era Francis Kaufmann, cittadino statunitense di 46 anni che è stato arrestato in Grecia con l’accusa di aver ucciso Andromeda e di aver nascosto il cadavere di Trofimova. Kaufmann utilizzava degli alias e uno di questi era proprio Rexal Ford. Secondo altre testimonianze poi la bambina veniva chiamata anche Sara o Lucia.

Il 46enne californiano dunque aveva provato a dare la cittadinanza Usa e il suo falso cognome Ford alla piccola di cui dice di essere il padre. Il primo contatto tra Kaufmann e Trofimova sarebbe avvenuto nel settembre del 2023 proprio a Malta. Qui l’uomo era arrivato circa un anno e mezzo prima della donna che sarebbe poi diventata poi la sua compagna e per la cui morte è ora indagato.

Gli ultimi contatti con la madre e la mail su Francis Kaufmann

La coppia aveva vissuto insieme a Malta per un periodo prima di trasferirsi in Italia alla fine di marzo e di stabilirsi a Roma. Alcuni testimoni ricordano di aver sentito pronunciare alcune frasi dalla donna, rivolte all’uomo, in momenti di incandescenze in strada. In una di queste occasioni, Anastasia Trofimova avrebbe detto “Sei uno stupido”, parlando con Kaufmann.

A ripercorrere le ultime settimane della figlia, è stata poi la presunta madre della ragazza che ha contattato “Chi l’ha visto”. Al programma televisivo, la donna ha rivelato alcuni dettagli che poi sono stati utili nel riconoscimento, come il fatto che Anastasia avesse un tatuaggio su un piede che corrisponde esattamente a quello presente sull’arto della donna trovata defunta a Roma.

Secondo la madre poi “Anastasia era andata a studiare inglese a Malta, lì ha conosciuto Rexal Ford”. L’ultima volta in cui le due hanno parlato è datata 27 maggio, in una videochiamata. Con lei c’era proprio il suo compagno, definito “una brava persona” che voleva mettere su famiglia con Anastasia. Madre e figlia avevano avuto poi un altro contatto, l’ultimo. Questa volta, era il 2 giugno, in una email la ragazza aveva confidato alcune crepe nel rapporto tra i due. “Abbiamo problemi, ma li stiamo risolvendo”, aveva detto prima di essere rinvenuta morta cinque giorni dopo.