Chi era Andrea Moretti, l'operaio morto al Colosseo rocciatore come il padre rimasto invalido: "Amava la vita"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni originario dell’Abruzzo, è morto nella notte precipitando da un’impalcatura del Colosseo. Il giovane stava lavorando al nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto da dieci metri: la Procura di Roma ora indaga per omicidio colposo. In passato anche il padre era rimasto invalido per un infortunio sul lavoro.

L’incidente sul lavoro di Andrea Moretti al Colosseo

Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì all’interno dell’Anfiteatro Flavio a Roma.

Andrea Moretti, un operaio rocciatore di 22 anni originario di Tottea, frazione del comune teramano di Crognaleto (comune della provincia di Teramo, in Abruzzo), ha perso la vita precipitando da un’impalcatura alta circa dieci metri.

ANSA

Il giovane si trovava nel settore del secondo ordine del Colosseo ed era impegnato negli interventi per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del 118, i lunghi tentativi di rianimazione effettuati sul posto si sono rivelati inutili.

La passione da rocciatore sulle orme del padre

Nonostante la giovanissima età, Moretti era già considerato un tecnico esperto nel lavoro in quota su fune, una specializzazione complessa e molto ricercata nei cantieri per interventi su strutture verticali e monumenti storici.

La sua è stata una scelta professionale fortemente legata alla storia familiare: il padre, infatti, aveva svolto lo stesso lavoro prima di rimanere invalido circa trent’anni fa a causa di un grave infortunio sul lavoro che lo costrinse ad abbandonare la professione.

A ricordarlo è stato il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia: “Era un bravissimo ragazzo cresciuto con sani principi come tutta la sua famiglia, appassionato del suo lavoro e molto orgoglioso di lavorare nel monumento più famoso del mondo”. Il ventiduenne, da sempre legato ai cavalli e alla sua terra, lascia i genitori e tre sorelle.

Le indagini della Procura sul giovane morto in cantiere

Sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, coordinato dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio.

Dai primi rilievi effettuati dai Carabinieri e dagli ispettori dello Spresal dell’Asl, il giovane sarebbe stato trovato con l’imbracatura indossata ma privo della fune di sicurezza agganciata.

Gli inquirenti hanno ascoltato i compagni di cantiere presenti al momento della caduta, tra i quali figura anche il cognato della vittima, e hanno acquisito la documentazione sull’appalto. Su disposizione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, l’Anfiteatro Flavio è stato temporaneamente chiuso al pubblico e i lavori sono stati sospesi.