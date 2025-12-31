Chi era Aurora Livoli trovata morta a Milano, le ultime ore e il racconto del padre: "Voleva essere libera"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La ragazza trovata morta nel cortile di un palazzo in via Paruta a Milano è Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente a Monte San Biagio, adottata a 5 anni. Era scomparsa da casa volontariamente lo scorso 4 novembre. Il padre ha raccontato di essere riuscito a mettersi in contatto con la figlia dopo l’allontanamento: “Ci disse ‘Voglio solo essere libera'”.

Le ultime ore di Aurora Livoli, trovata morta a Milano

Gli ultimi momenti di vita di Aurora Livoli sono stati ripresi da una telecamera che, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, ha registrato la ragazza mentre camminava in via Padova a Milano, indossando un piumino scuro, pantaloni della tuta e scarpe da ginnastica (abiti corrispondenti a quelli con cui è stata trovata dal custode la mattina seguente, seminuda e senza intimo).

Nel video, poco dietro di Aurora, appare un uomo alto e molto magro con il pile chiaro, che segue la stessa direzione, senza apparenti segni di costrizione. I due sono entrati insieme nel cortile del civico 74 di via Paruta. Circa un’ora dopo, la telecamera ha ripreso l’uomo uscire da solo.

Aurora Livoli è stata trovata senza vita all’alba del 29 dicembre in un cortile in via Paruta a Milano.

In base a quanto chiarito dagli inquirenti e riportato da Il Messaggero, Aurora non aveva seguito un fidanzato a Milano, né aveva relazioni stabili in città. Secondo gli investigatori la ragazza “scappava spesso, ogni mese“.

Stando alla ricostruzione di TgCom24, sarebbero già stati sentiti alcuni testimoni per ricostruire le ultime ore di vita di Aurora Livoli e i militari ipotizzerebbero che la morte sia avvenuta in un contesto di disagio giovanile: la ragazza sarebbe stata forse ospite di “amici di strada”, anche loro con problemi.

Chi era Aurora Livoli

Aurora Livoli è nata a Roma ma era residente a Monte San Biagio. Era stata adottata all’età di 5 anni da Ferdinando Livoli, tecnico odontoiatra, ed Erminia Casale, architetta.

Nel piccolo centro, come riportato da Il Messaggero, tutti li descrivono come “due brave persone”, parole confermate anche dal sindaco Federico Carnevale che si è detto “addolorato per la perdita”.

La ragazza si era diplomata lo scorso anno all’Itis Pacinotti di Fondi. Aveva iniziato a iscriversi a Chimica all’università Sapienza di Roma, ma senza mai frequentare.

Il racconto del padre di Aurora Livoli

Ferdinando Livoli, padre di Aurora, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio a Il Messaggero. Sulla mattina del 4 novembre, giorno in cui è scomparsa per l’ultima volta la figlia, ha detto: “Non ci ha detto niente, ha aspettato che io e mia moglie uscissimo. Quando siamo tornati non c’era. Non voleva dare spiegazioni, sapeva che ci saremmo opposti e che avremmo tentato di farla ragionare”.

Poi, a proposito dell’ultimo contatto telefonico con la figlia, ha raccontato: “Ci ha detto ‘Voglio solo la libertà‘, nient’altro”.

I genitori di Aurora Livoli sapevano che la figlia era a Milano: “Sapevamo che era a Milano tramite delle persone che l’avevano sentita, ma niente di più preciso. Non sappiamo neanche come avesse vissuto in tutto questo tempo, se avesse trovato un lavoretto. Quando l’abbiamo sentita l’ultima volta ci ha solo detto che stava bene e non aveva intenzione di tornare a casa. Non so se è possibile comprendere quanto fossimo in ansia”.

Fissata la data dell’autopsia sul corpo di Aurora Livoli

L’autopsia sul corpo di Aurora Livoli si svolgerà venerdì 2 gennaio. Lo ha reso noto l’agenzia ANSA.