Chi era Carlo Acutis primo santo millennial, la storia del 15enne tra internet, malattia e miracoli

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Carlo Acutis, il quindicenne milanese scomparso nel 2006 a causa di una leucemia mieloide acuta, sarà a breve proclamato santo da Papa Leone XIV. Trattasi della prima canonizzazione di un millennial ‘social’. Acutis è infatti la prima persona con un profilo Facebook usato per evangelizzare a essere proclamata santa.

La canonizzazione di Carlo Acutis, “studente difficilmente incasellabile”

Carlo è deceduto nel 2006, dopo aver lottato contro una forma di leucemia mieloide acuta. Domenica 7 settembre, alle ore 10, in piazza San Pietro, si svolgerà la messa di canonizzazione. Sarà proclamato santo anche Pier Giorgio Frassati, lo studente torinese morto a 24 anni nel 1925.

Carlo Acutis è nato a Londra nel 1991. Suo padre Andrea, presidente di Vittoria Assicurazioni, e sua madre Antonia si erano trasferiti oltremanica per impegni professionali. Poco dopo la venuta alla luce del figlio, rientrarono in Italia, a Milano.

ANSA Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Il piccolo Carlo frequentò la scuola materna al San Carlo e poi le primarie e le medie all’istituto Tommaseo delle Suore Marcelline. Infine si iscrisse al liceo classico Leone XIII.

Una sua maestra lo ricorda come uno studente “difficilmente incasellabile” e non modello. Educato e sempre attento a prestare attenzione a aiuto ai compagni più in difficoltà, otteneva voti ottimi su determinati temi di suo interesse (amava l’informatica, studiandola da autodidatta su testi universitari), ma anche note perché non sempre faceva i compiti.

“Avevo di meglio da fare”, era la sua giustificazione quando si presentava a scuola senza aver svolto i compiti. E in effetti davvero aveva cose più ‘alte’ da fare. Usava i soldi della paghetta per comprare cibo e sacchi a pelo da regalare ai clochard ed era attivo come volontario nella mensa dei Cappuccini. Inoltre dava una mano al doposcuola.

I genitori non religiosi

Altro dettaglio curioso della sua storia è che i suoi genitori non erano religiosi, né praticanti. Carlo invece andava a messa ogni giorno. Addirittura ricevette la Comunione in anticipo dopo che gli fu concesso uno speciale permesso del direttore spirituale, don Ilio Carrai che del giovane Carlo disse: “Non era un credente militante, che faceva proselitismo”.

Acutis aveva una vita, per certi versi, molto simile ai ragazzi della sua età. Amava la musica e giocare ai videogiochi, gli piaceva lo sport. A distinguerlo dagli altri la forte fede e un altruismo spiccatissimo.

“Ciò che veramente ci renderà belli agli occhi di Dio sarà solo il modo in cui lo avremo amato e come avremo amato i nostri fratelli”, scriveva Carlo. Le sue azioni per gli altri non le ‘sponsorizzava’. Infatti ciò che faceva venne scoperto dopo il suo decesso, avvenuto a soli tre giorni dalla diagnosi.

La reazione alla diagnosi: “Una bella sveglia”

“Il Signore mi ha dato una bella sveglia”. Così commentò quando gli ematologi lo informarono della malattia. Qualche giorno prima della drammatica diagnosi, chiese a sua madre che cosa avrebbe pensato se fosse diventato sacerdote. Poche ore pima di spegnersi ai genitori disse: “Muoio felice perché non ho mai sprecato un minuto della mia vita in cose che non piacciono a Dio“.

In tuta e scarpe da ginnastica è stato sepolto a Assisi, suo luogo prediletto in quanto in San Francesco trovava la sua ispirazione. Conosceva bene la cittadina. Vi trascorse diverse estati nella casa di famiglia.

I miracoli riconosciuti dalla chiesa

Dopo il decesso la storia di Carlo è divenuta nota in tutto il mondo. La sua popolarità ha iniziato a prendere quota con la mostra “Miracoli eucaristici”, da lui ideata quando aveva 12 anni e pubblicata sul suo sito web. Tantissimi fedeli hanno poi cominciato a pregare Carlo.

La chiesa ha riconosciuto due miracoli che hanno permesso la canonizzazione. Trattasi di due storie di guarigioni scientificamente inspiegabili.

Una riguarda la vicenda di un bimbo brasiliano affetto da una malformazione congenita al pancreas. Il piccolo aveva toccato una reliquia di Carlo e guarì.

L’altra storia è datata 2022 e ha visto protagonista Valeria Valverde, 21enne del Costa Rica giunta a Firenze per studiare in condizioni critiche dopo essere rimasta vittima di un incidente in bici.

La madre della giovane andò ad Assisi a pregare e, la stessa sera, fu contattata dall’ospedale. I medici le dissero che la figlia si stava riprendendo. Oggi la ragazza è guarita e vive a Milano, non lontana dalla parrocchia di Carlo.