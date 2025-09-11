Charlie Kirk ucciso alla Utah University, morto l'attivista di destra vicinissimo a Donald Trump

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Charlie Kirk, ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un evento pubblico alla Utah University, era uno dei più influenti attivisti della destra negli Stati Uniti e sostenitore di Donald Trump. Influencer Maga con milioni di follower sui social, aveva attivamente partecipato alla campagna elettorale del presidente repubblicano ed era considerato uno dei principali artefici dei consensi raccolti da Trump tra i più giovani.

Charlie Kirk ucciso alla Utah University

Mercoledì 10 settembre l’attivista trumpiano Charlie Kirk è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al collo durante un incontro pubblico con gli studenti della Utah Valley University a Orem, negli Stati Uniti.

Subito soccorso e portato via, mentre la folla scappava, l’uomo è morto poco dopo in ospedale.

X Shola Mos Charlie Kirk pochi momenti prima di essere colpito

Polizia e Fbi hanno avviato una caccia all’uomo per individuare il responsabile dell’omicidio. Nelle ore successive, riporta la Cnn, due persone sospettate sono state fermate e poi rilasciate.

Chi era Charlie Kirk, attivista e influencer di Trump

Sposato e padre di due figli, 31 anni, Charlie Kirk era uno degli attivisti più importanti e influenti della destra statunitense.

Molto vicino al presidente Donald Trump, aveva attivamente partecipato alla campagna elettorale per le ultime presidenziali.

Nel 2012 assieme a Bill Montgomery aveva fondato l’associazione Turning Point USA, nata con lo scopo di promuovere le idee politiche conservatrici nelle università americane.

Charkie Kirk era uno dei più noti e seguiti influencer Maga, aveva oltre 7,5 milioni di follower su Instagram e 7 milioni su TikTok. Tra le varie cose aveva anche un podcast molto seguito, The Charlie Kirk Show.

Gli incontri con gli studenti nei college Usa

Da anni Charlie Kirk girava i campus dei college americani per parlare con gli studenti e diffondere l’ideologia della destra trumpiana.

Secondo molti è stato uno dei principali artefici dei voti ottenuti da Trump tra i giovani alle ultime elezioni presidenziali.

Aveva avuto successo sui social grazie agli spezzoni di video registrati durante questi incontri, in cui sfidava gli studenti a rispondere alle sue domande.

L’attentato è avvenuto proprio durante uno di questi eventi organizzati dalla sua associazione, che nel corso degli anni ha racconto ingenti fondi dalla destra americana.

Fervente sostenitore della libertà di portare armi, è stato colpito mentre parlava della tema della violenza delle armi da fuoco.