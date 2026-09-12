Chi era Chiara Corbella Petrillo che va verso la beatificazione, rinunciò alle cure per far nascere il figlio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una donna “mite” e “sempre felice”, che affrontava le cose con “serenità e dolcezza”. Così Enrico Petrillo descrive la moglie Chiara Corbella, la giovane romana morta nel 2012 e oggi sulla via della beatificazione. Proclamata serva di Dio dalla Chiesa cattolica nel 2018, la donna aveva sospeso le cure per un tumore per far nascere il figlio.

Chi era Chiara Corbella Petrillo

È in corso il processo di beatificazione, iniziato nel 2018, di Chiara Corbella Petrillo, giovane mamma morta nel 2012 all’età di 28 anni dopo aver rinunciato alle cure per far nascere il terzo figlio.

Sposata con Enrico Petrillo, che aveva conosciuto durante un pellegrinaggio a Medjugorje, la giovane romana aveva dato alla luce negli anni precedenti due bambini, entrambi nati con gravi problemi e malformazioni e morti poco dopo la nascita.

FB Chiara Corbella

Incinta del terzo, nel 2011 le era diagnosticato un tumore alla lingua. Sottoposta a un primo intervento, aveva sospeso le terapie per non danneggiare il feto.

Dopo la nascita del figlio, oggi 15enne, aveva ripreso le terapie, ma ormai il tumore si era diffuso: Chiara Corbella è morta il 13 giugno 2012 a soli 28 anni.

Verso la beatificazione, il racconto del marito Enrico Petrillo

Chiara Corbella è stata recentemente citata dalla premier Meloni nel suo discorso sulla fiducia, accanto a figure come Rita Levi Montalcini, Nilde Iotti e Tina Anselmi.

“Non me l’aspettavo, anche se nel corso degli anni ho imparato a non meravigliarmi di ciò che accade attorno alla memoria di Chiara”, ha detto al Messaggero il marito Enrico Petrillo.

Sulla beatificazione, l’uomo afferma che “il percorso della Chiesa farà il suo iter tuttavia per me Chiara resta un gigante per l’esempio di fede incrollabile che ha dato”.

“Se devo trovare un aggettivo per descriverla, direi ‘mite’. Ma non nel senso – spiega – che vivesse passivamente la vita, tutt’altro. Affrontava le cose, entrava dentro la realtà, con serenità e dolcezza. E poi era ironica, allegra. Sempre felice”.

Fisioterapista nelle cure palliative, Petrillo ha visto morire tante persone, ma mai nessuno “con la consapevolezza di mia moglie e, soprattutto, con una felicità nel cuore così inesauribile”.

“Chiara – dice – ha mostrato di avere con Cristo una relazione indistruttibile e per questo, nonostante tutto, era felice. Penso che soltanto i santi riescano ad arrivare a una consapevolezza simile”.

I tentativi di politicizzare la figura di Chiara Corbella

Nel libro Solo il vino migliore appena pubblicato per le Edizioni San Paolo, il 48enne sostiene che la memoria della moglie rischia di essere manipolata e distorta.

“Ho visto tentativi di strumentalizzarla“, afferma l’uomo, che racconta anche di aver bloccato “tanti scritti su di lei di persone che sostenevano di avere parlato con i familiari, cosa che in realtà non era mai avvenuta”.

Tentativi di strumentalizzazione da parte di “certi movimenti cattolici piuttosto politicizzati che vorrebbero ingabbiare la figura di Chiara e farne una paladina della battaglia contro l’aborto“.

La moglie era contraria all’aborto, sottolinea, ma ridurla a una specie di bandierina del movimento pro-life è “assolutamente limitante rispetto a ciò che era”.

La 28enne “non ha difeso la vita di nostro figlio a scapito della propria per portare avanti un’ideologia. Lo ha fatto perché amava il Signore. E mi pare un distinguo non da poco”.