Chi era Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich morto a Trieste: l'ultima promessa sul decesso dell'amica

L’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anni. Ma chi era Claudio Sterpin? L’ex maratoneta di Trieste ha sempre sostenuto di aver avuto una relazione con Liliana e, soprattutto, non ha mai creduto alla tesi del suicidio. Claudio Sterpin è stata l’ultima persona a parlare, per telefono, con Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio del 2022. Al momento il marito della vittima, Sebastiano Visintin, è indagato per omicidio.

Chi era Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich

Molto conosciuto nell’ambiente sportivo triestino, Claudio Sterpin aveva avuto un flirt con Liliana Resinovich in gioventù. Dopo la scomparsa della 63enne, in qualità di conoscente Sterpin era stato ascoltato dagli inquirenti. Il 15 dicembre del 2021, il giorno dopo la scomparsa, aveva detto che tra lui e Liliana era nata una relazione sentimentale.

Finora Sterpin era sempre stato considerato “il grande accusatore” di Visintin, che a sua volta ha sempre negato ogni addebito.

Le indagini sulla morte di Resinovich e la promessa di Sterpin

Il corpo di Liliana Resinovich è stato trovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste, all’interno di due grossi sacchi neri. La pista iniziale del suicidio è stata poi accantonata. La nuova indagine, condotta dal pm Ilaria Iozzi, ipotizza l’omicidio, ma al momento non si conoscono ancora gli sviluppi.

L’ultima apparizione pubblica di Sterpin risale al sit in dello scorso 11 dicembre, organizzato da partenti e amici di Liliana Resinovich. In quell’occasione era arrivata la sua “ultima promessa”, ovvero la volontà di scrivere una lettera a Mattarella per chiedere attenzione alla vicenda.

“Sono stufo, ma non mi fermo, la battaglia va avanti, posso dire che sono morto anch’io quattro anni fa, per quanto riguarda il mio interesse nei confronti della vita”, aveva detto Sterpin.

La causa della morte di Claudio Sterpin

Sempre durante il sit in dell’11 dicembre, Sterpin aveva parlato di “più persone coinvolte” dicendosi “convintissimo che il marito Sebastiano sappia tutto”. Di sicuro, aveva ribadito Sterpin, Liliana non si è suicidata.

“Tutto questo è stato fatto non da una persona sola, ma da più persone, è assurdo che sia stata trovata venti giorni dopo la scomparsa. Penso sia stata conservata da qualche parte, viva o morta”, aveva detto Sterpin. Lo scorso 23 giugno Sterpin era stato chiamato in Procura dalla gip Flavia Mangiante. Quest’ultima aveva chiesto “di procedere all’assunzione della testimonianza in ordine ai rapporti dello stesso con la vittima, a quelli della vittima con la persona indagata ed a quelli della coppia Resinovich-Visintin e la loro cerchia di amici”.

Claudio Sterpin è morto a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni di salute. Era ricoverato nell’ospedale di Cattinara da alcuni giorni dopo aver accusato un malore.