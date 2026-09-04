Chi era Daniele Lugaresi morto a Bologna in un incidente stradale in scooter, il ricordo del sindaco Lepore

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In un tragico incidente stradale a Bologna, è morto Daniele Lugaresi, noto manager e dirigente di Agri 2000 Net. L’agronomo si trovava sul suo scooter quando si è scontrato con un’auto in un impatto che gli è stato fatale. Commosso il ricordo del sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore.

Daniele Lugaresi morto in un incidente stradale a Bologna

Incidente stradale mortale a Bologna nella mattinata del 4 settembre. Il tragico impatto si è verificato poco dopo le 7 in zona della Dozza, all’incrocio tra via del Gomito e via Cadriano.

A bordo del suo scooter, Daniele Lugaresi si è scontrato con un’auto e non è sopravvissuto. Originario di Cesena e bolognese d’adozione, aveva 65 anni. Era un agronomo e dirigente di Agri 2000 Net, a lungo aveva collaborato anche con il Comune di Bologna.

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La ricostruzione

Subito dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’automedica, quindi la polizia locale per i rilievi di rito e i vigili urbani. I sanitari hanno provato a rianimare Lugaresi – che non sarebbe morto sul colpo – ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Ancora da chiarire le dinamiche dello scontro, avvenuto a un semaforo e in un punto che secondo i cittadini è piuttosto pericoloso, un incrocio in cui si sono registrati molti incidenti, che ha provocato la parziale distruzione dello scooter.

Sulla vicenda indaga la polizia locale: l’automobilista sarebbe stato identificato – si tratterebbe di un 42enne che era alla guida di una Mercedes – e denunciato per omicidio stradale.

Chi era il dirigente morto

Daniele Lugaresi lascia la moglie e tre figli.

Era dirigente di Agri 2000 Net, società di servizi, ricerca e consulenza specializzata nel settore agricolo, agroalimentare e della gestione del verde urbano che lui stesso aveva contribuito a fondare. Il presidente dell’azienda, Matteo Oppi, ha detto: “È una perdita immensa, non abbiamo parole”.

In una nota, è arrivato anche il ricordo del sindaco di Bologna, Matteo Lepore: “Apprendo con sconcerto la notizia della tragica morte di Daniele Lugaresi. Era un professionista molto competente che in questi anni ha collaborato a lungo con il Comune di Bologna sul tema del verde: dalla giornata degli alberi alla loro gestione, dall’educazione dei bambini e delle bambine nelle scuole al progetto Bologna Verde. Esprimo il cordoglio mio e dell’Amministrazione comunale ai suoi familiari, agli amici e ai colleghi”.