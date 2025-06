Chi era Daniele Pieroni, scrittore morto col suicidio assistito in Toscana: il Parkinson, la disfagia e la Peg

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Daniele Pieroni, scrittore residente in provincia di Siena, è il primo caso documentato in Toscana di suicidio medicalmente assistito dopo l’entrata in vigore della legge regionale approvata a febbraio 2025, una normativa ispirata alla proposta “Liberi subito” dell’associazione Luca Coscioni e impugnata dal Governo, che resta operativa fino alla sentenza della Corte costituzionale.

Daniele Pieroni, scrittore e giornalista di 64 anni che viveva a Chiusi, in provincia di Siena, è la prima persona ad aver usufruito del suicidio assistito in Toscana, dopo l’entrata in vigore della legge regionale approvata a febbraio 2025.

La sua scelta è diventata azione concreta lo scorso 17 maggio quando, come riportato da Iacopo Melio in un post pubblicato su Facebook, ha deciso “di andarsene, serenamente, con accanto il padre e qualche amicizia che gli è rimasta accanto fino a che i suoi occhi non si sono chiusi”.

Dal 2008 Pieroni era affetto dal morbo di Parkinson e, a causa di “una grave disfagia, era costretto a vivere con la Peg in funzione per 21 ore al giorno”. Nel giro di neanche un mese dall’esito positivo sulle verifiche, ricevuto lo scorso 22 aprile, Pieroni ha deciso di porre fine alla sua vita.

Cos’è la malattia di Parkinson

La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa cronica e progressiva che colpisce il sistema nervoso centrale, e si manifesta con tremori, rigidità muscolare, lentezza nei movimenti e difficoltà nella postura.

Diagnosticato a Pieroni nel 2008, il Parkinson ha determinato un peggioramento costante delle sue capacità motorie, riducendo progressivamente la qualità della sua vita.

Cos’è la disfagia

La disfagia è un disturbo della deglutizione che impedisce di assumere cibi e liquidi per via orale. Può dipendere da malattie neurologiche come il Parkinson e comportare rischi significativi quali malnutrizione, disidratazione e polmonite da aspirazione.

Pieroni era affetto da una forma grave di disfagia che lo costringeva a un’alimentazione sostenuta tramite PEG per 21 ore al giorno, aggravando le sue condizioni di vita.

Cos’è la PEG

La PEG (gastrostomia endoscopica percutanea) è una procedura che consente l’introduzione di cibo e liquidi direttamente nello stomaco tramite sondino posizionato attraverso la parete addominale, ed è adottata quando la deglutizione orale non è più praticabile.

Nel caso di Pieroni, la PEG era in funzione quotidiana per quasi tutto il giorno, elemento che ha avuto un peso decisivo sulla sua decisione di ricorrere al suicidio assistito.

Eugenio Giani: “Colmato un vuoto normativo”

Sul tema è intervenuto anche Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, secondo il quale l’attuazione della legge regionale è “la dimostrazione di quanto sia vano il tentativo di dichiararla incostituzionale, di quanto la Regione abbia momentaneamente colmato un vuoto, che non abbiamo la presunzione di riempire per sempre”

Giani, parlando con i giornalisti, ha poi chiarito quanto sia “opportuno che una norma nazionale possa dar corso a un adattamento in termini di legge di quanto la Corte Costituzionale ha affermato sul piano dei principi”.