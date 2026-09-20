Chi era Davide Di Lernia, il figlio di Leone Di Lernia morto in un incidente in moto a Milano

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore Leone Di Lernia, è morto a 47 anni in un incidente in moto a Milano. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate, nella zona est della città, dove l’uomo ha perso il controllo del mezzo finendo contro la balaustra dei binari del tram. Era videomaker e produttore.

Chi era Davide Di Lernia, il figlio di Leone Di Lernia

Nato a Milano nel 1978, Davide di Lernia aveva costruito la propria carriera nel mondo della produzione audiovisiva come regista, produttore e anche montatore.

Nel corso degli anni aveva collaborato con alcune delle principali emittenti radiofoniche italiane, da Radio Monte Carlo a Radio 105 fino a Virgin Radio.

Il padre, scomparso nel 2017, era diventato popolarissimo con le sue parodie musicali e con l’attività di conduttore radiofonico e televisivo.

Anche il figlio aveva scelto quel mondo, restando però dietro le quinte e lavorando soprattutto ad alti livelli sulla produzione video.

L’incidente in moto in via Mecenate a Milano

Come riporta l’Ansa, il 47enne stava percorrendo il lungo rettilineo che dalla periferia est conduce verso l’aeroporto di Linate, diretto verso il centro.

Lungo quell’arteria i binari del tram corrono al centro della carreggiata, separati dalla strada da barriere metalliche.

Per cause ancora da chiarire il motociclista ha perso il controllo del mezzo e ha urtato una di quelle strutture di protezione.

L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo, tanto che il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso.

Le indagini della polizia locale e l’ultimo post sui social

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Radiomobile della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Gli accertamenti dovranno stabilire che cosa abbia provocato la perdita di controllo, ipotesi sulle quali al momento non ci sono elementi definitivi.

Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della moto, mentre la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista di eventuali esami.

Poche ore prima dello schianto Di Lernia aveva pubblicato sui social alcune immagini dal dj set di Carl Cox al Carroponte, ultimo segnale di una serata come tante.