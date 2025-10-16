Chi era davvero Pamela Genini e le parole del fratello Nicola: "Non mi ha mai parlato di Gianluca Soncin"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pamela Genini è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin con 24 fendenti sferrati con un coltello da caccia. Una spirale di violenza inaudita che ha toccato il culmine martedì sera, nell’appartamento di via Iglesias, a Milano. La 29enne era rimasta intrappolata in una relazione tossica. Temeva per la sua incolumità, come raccontato dall’ex fidanzato, al quale ha inviato l’ultimo disperato messaggio. La sua famiglia d’origine, invece, non sapeva nulla della storia con Soncin, come rivelato dal fratello Nicola.

Pamela Genini, parla il fratello Nicola: “Non mi ha mai parlato di Soncin”

La 29enne era originaria di Mezzasco, frazione di Strozza, comune bergamasco in cui vivono poco più di mille anime. A quel luogo è sempre rimasta legata.

“È venuta su lunedì a pranzo, sembrava serena, poi non è che ci confidassimo granché: quindi magari aveva paura, ma a noi non lo ha detto. Forse per proteggerci, non so”. Così Nicola, il fratello di Pamela, intervistato da Repubblica.

ANSA L’esterno della casa milanese in cui è stata uccisa la 29enne

“Noi – ha aggiunto Nicola – non sapevamo niente. Conoscevamo l’ex fidanzato, Francesco Dolci, lui sì. Ma Soncin no. A me non ne ha mai parlato”.

Chi era Pamela Genini: il padre tetraplegico, la madre russa e le origini umili

Nell’umile casa di famiglia vivono la madre di origini russe, Duna, il suo compagno Pier Giuseppe Rota e l’ex marito della donna, cioè il padre di Pamela, un ex muratore rimasto tetraplegico a causa di un grave incidente sul lavoro.

Quello di Mezzasco è un mondo lontanissimo da quello in cui la ragazza uccisa da Soncin viveva. Niente borse griffate, niente red carpet glamour veneziani, nessun format televisivo per diventare famosi. Il contrario di ciò a cui aspirava Pamela. Eppure qui, la giovane, sembra che volesse far ritorno.

“Ieri era andata a Lugano, diceva che voleva iscriversi a un corso di laurea in psicologia”, ha raccontato, sempre a Repubblica, Pier Giuseppe Rota, il compagno della mamma di Pamela che vive anche con l‘ex marito tetraplegico.

“Viviamo insieme e andiamo tutti d’accordo – ha aggiunto Rota – Pamela voleva venire via da Milano e comprare casa a Strozza. Aveva in ballo degli atti da fare”. Forse progettava di far rientro nel paese d’origine per trovare un porto sicuro e sfuggire da Soncin. Tra l’altro, la sorella della 29enne, Veronica, è incinta. Pamela aveva già acquistato il completino per la nipotina.

Pamela era una donna piena di aspirazioni e vogliosa di emergere. Non a caso, a soli 29 anni, aveva già maturato tante e variegate esperienze come influencer, modella, imprenditrice, agente immobiliare e viaggiatrice. Su Instagram amava postare foto di viaggi, aerei, hotel, case di lusso e amici ‘inseriti’.

Il titolare del ristorante Forno di Strozza ha raccontato, sempre a Repubblica, che si “vedeva benissimo che il paese le andava stretto”. A 19 anni, dopo aver conseguito un diploma tecnico commerciale, Pamela si è trasferita a Milano.

Qui ha tentato anche di entrare nel mondo della tv partecipando, seppur per una sola puntata, al programma L’isola di Adamo ed Eva, un reality dove giovani nudi cercano l’amore su un’isola paradisiaca.

L’addio a Pamela dell’amica del cuore Elisa Bartolotti

“Ciao Pam, non invecchieremo insieme, tu non invecchierai mai, ti voglio bene amica mia”. Così su Instagram di Elisa Bartolotti, socia e migliore amica di Genini. Le due donne avevano creato il brand di costumi da bagno “Ep SheLux”.

“Pazzo? Sì lo sei. Ma non credo abbastanza da non sapere quello che stavi facendo. Spero solo che se esiste una giustizia la pagherai per avermi tolto chi per me era una sorella”, ha concluso Elisa, con chiaro riferimento a Soncin.

