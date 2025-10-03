Chi era Dolores Dori morta a Desenzano scaricata dall'auto in ospedale, sorella del collaboratore di giustizia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il fratello di Dolores Dori, la donna scaricata da un’auto con tre ferite da arma da fuoco davanti all’ospedale di Desenzano del Garda, era un collaboratore di giustizia. Anche la donna, inoltre, aveva alcuni piccoli precedenti con la giustizia. I carabinieri stanno indagando per capire se la vicenda che ha coinvolto il fratello di Dori e la morte della 44enne siano collegate.

La morte di Dolores Dori

La 44enne Dolores Dori, di Vicenza, è morta il 3 ottobre all’ospedale di Desenzano del Garda, più di 90 chilometri a ovest della città veneta, in provincia di Brescia.

La donna è stata scaricata da un’auto davanti al pronto soccorso dell’ospedale nella serata del 2 ottobre, con tre ferite da arma da fuoco al ventre. I medici non sono riusciti a salvarla.

I carabinieri hanno subito cominciato a indagare sul conto della vittima, scoprendo che aveva alcuni piccoli precedenti penali e che il fratello è un collaboratore di giustizia.

I piccoli precedenti penali della vittima

I carabinieri stanno indagando per capire da dove provenisse l’auto che ha scaricato Dori fuori dall’ospedale di Desenzano. L’ipotesi principale è che la donna sia stata uccisa nel Vicentino.

Il quotidiano locale veneto Il Gazzettino riporta che Dolores Dori sarebbe stata nota alle forze dell’ordine per una serie di piccole truffe, soprattutto a carico degli anziani.

Una delle vittime era un anziano di Vedelago, in provincia di Treviso, a cui Dori sarebbe riuscita a sottrarre con l’inganno 1.300 euro spacciandosi per la figlia di un’amica dell’uomo. I fatti però risalgono all’ottobre del 2012.

Il fratello collaboratore di giustizia

Molto più recente invece una vicenda che ha coinvolto il fratello di Dori. Il Giornale di Brescia scrive che l’uomo, detenuto nel carcere di Prato, sarebbe recentemente diventato collaboratore di giustizia.

Grazie alle informazioni da lui fornite, i magistrati sarebbero riusciti a smantellare un giro di corruzione e vari traffici tra l’interno e l’esterno del carcere, arrestando diverse perone.

L’indagine aveva portato anche a un’irruzione di molti agenti all’interno del penitenziario, con il supporto di 300 persone tra carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza.