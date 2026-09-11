Chi era Emma Bonino dal legame con Pannella al fumo nonostante il tumore fino alla foto con Papa Francesco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emma Bonino è morta venerdì 11 settembre 2026, all’età di 78 anni. Più Europa ha ricordato chi era Emma Bonino con un toccante post sui social: “Ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero”. La sua vita è sempre stata in prima linea, dal legame con Marco Pannella al fumo nonostante il tumore al polmone sinistro, passando per la foto con Papa Francesco.

Addio a Emma Bonino, il ricordo di Più Europa

Più Europa ha reso omaggio alla memoria di Emma Bonino con un toccante messaggio pubblicato sui canali social. “La sua vita – si legge nel post – è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà: contro l’aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro l’infibulazione, contro il giustizialismo, contro i genocidi, contro ogni forma di autoritarismo”.

Più Europa ha poi ricordato le tante battaglie condotte da Emma Bonino, “per la democrazia, per lo Stato di diritto, per la giustizia internazionale, per i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, per l’autodeterminazione delle donne, per la libertà di scegliere, fino alla fine. E per l’Europa unita, democratica e federale: gli Stati Uniti d’Europa”.

La carriera politica di Emma Bonino

Nata a Bra il 9 marzo 1948, Emma Bonino è entrata in politica alla metà degli anni Settanta, dopo aver fondato il Cisa (Centro di informazione sterilizzazione e aborto). In quegli anni i Radicali erano impegnati nelle battaglie per il divorzio e l’aborto e nel 1975 Emma Bonino si è autoconsegnata per procurato aborto, andando volontariamente in carcere.

Nel 1976 ha fatto il suo ingresso in Parlamento, quando il Partito radicale si è presentato per la prima volta alle elezioni. Nel 1981 ha promosso un appello contro lo sterminio per fame e ha contribuito a fondare l’associazione Food and disarmement international. Dal 1989 e fino al 1993 ha ricoperto il ruolo di presidente del Partito radicale transnazionale.

Sempre nel 1993 è stata tra i fondatori di ‘Non c’è pace senza giustizia’, associazione internazionale no-profit per la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e della giustizia internazionale. Risale al 1993 anche l’incontro con il Dalai Lama, con cui ha tenuto una conferenza stampa per il lancio di una mobilitazione per i diritti e la libertà del popolo tibetano e per la democrazia in Cina.

Un anno dopo, nel 1994, è stata nominata capo della delegazione del Governo italiano all’Assemblea generale dell’Onu per l’iniziativa della ‘Moratoria sulla Pena di morte’.

All’inizio del 1995 è stata indicata come commissario europeo. A Bruxelles è rimasta per cinque anni.

Nel 1999 è stata al centro di una campagna per la sua elezione al Quirinale e ha poi ottenuto un importante risultato con l’omonima lista alle elezioni europee, raggiungendo l’8,5% e l’elezione al Parlamento di Strasburgo.

Con il nuovo millennio, Emma Bonino si è dedicata a una nuova lotta, dedicata all’impegno per l’affermazione della democrazia e dei diritti civili nel mondo arabo.

Nel 2006 è tornata alla Camera eletta con la Rosa nel pugno nella coalizione dell’Unione e ha ottenuto la nomina a ministro per le Politiche europee nel secondo Governo di Romano Prodi. Due anni dopo è stata eletta al Senato dove ha ottenuto la carica di vicepresidente.

Nel 2013 è diventata ministro degli Esteri nel Governo guidato da Enrico Letta.

Emma Bonino e il tumore ai polmoni

Nel gennaio del 2015 Emma Bonino è stata colpita da un tumore ai polmoni. “Dovrò ridurre le mie attività ma non ho intenzione di interrompere la mia attività politica, perché da una passione politica non ci si dimette. Io non sono il mio tumore. È solo una malattia, una delle tante sfide che affronterò”, ha dichiarato il 12 gennaio di quell’anno ai microfoni di Radio radicale.

Nel 2023 aveva annunciato la completa remissione del tumore. Emma Bonino, nonostante il tumore, non ha mai smesso di fumare. “Non voglio prediche, voglio vivere così”, le sue parole riportate dal Corriere della Sera.

La vittoria dei Cinquestelle e la nascita del Governo gialloverde, intanto, nella primavera del 2018 l’aveva riportata sui banchi dell’opposizione, sempre al Senato.

Gli ultimi anni della sua carriera politica sono stati dedicati a Più Europa e al progetto di creare gli Stati uniti d’Europa.

Il rapporto speciale con Papa Francesco

L’impegno di Emma Bonino nelle battaglie per l’emancipazione, soprattutto in quelle parti del mondo dove la condizione femminile è spesso sinonimo di schiavitù, le era valso il rispetto di Papa Francesco. “Rispetto tanto Emma Bonino, non condivido le sue idee ma conosce l’Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna dico, chapeau” aveva detto il Pontefice.

Il feeling tra i due è stato suggellato dalla visita di Emma Bonino a Papa Francesco nel novembre del 2024.

Emma Bonino e la rottura con Marco Pannella

La rottura con Marco Pannella ha rappresentato probabilmente il cruccio più grande della carriera politica di Emma Bonino.

In un’intervista a Sette nel 2019, a tal proposito, ha detto: “Non abbiamo mai litigato, ha fatto tutto da solo e forse è questo che mi ha fatto più male. Con il tempo deve essere maturata una disistima di cui non mi ero accorta. Non so quando sia scattato, ho anche smesso di pensarci. Dopo 40 anni di convivenza politica ha cominciato a insultarmi attraverso Radio radicale”.