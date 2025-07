Chi era Enrico Lucherini l'addetto stampa delle star del cinema morto a 92 anni, la frase iconica sui giornali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto Enrico Lucherini, pioniere dei press agent italiani e figura chiave del cinema della “Dolce vita”. Creatore del mestiere di addetto stampa delle star, lanciò dive come Sophia Loren e Claudia Cardinale, contribuendo al successo di registi come Fellini e Visconti. Innovatore nel marketing, si è spento a Roma a 92 anni.

Morto a 92 anni Enrico Lucherini

È stato una figura chiave del mondo dello spettacolo italiano, antesignano di un mestiere – quello di addetto stampa delle star del cinema – che gli regalò gioie, prestigio e notorietà.

Enrico Lucherini si è spento all’età di 92 anni nella sua abitazione ai Parioli, circondato dai suoi affetti più stretti. La notizia è stata resa pubblica da Gianluca Pignatelli, suo storico socio e amico, che ha raccontato come sia morto nel sonno, in serenità.

ANSA

Enrico Lucherini

La vita e la carriera

Nato a Roma l’8 agosto 1932, Lucherini era figlio di un medico e, per compiacere la famiglia, si era inizialmente iscritto a Medicina.

Abbandonò presto quegli studi per dedicarsi alla recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica, entrando nella Compagnia dei Giovani negli anni Cinquanta.

Fu durante una tournée in Sudamerica che organizzò la sua prima conferenza stampa, intuendo che il suo vero talento stava nella promozione, non nel palcoscenico.

Il primo press agent italiano del cinema

Brillante, provocatorio, imprevedibile e carismatico, Enrico Lucherini ha trasformato la comunicazione nel cinema italiano in un’arte spettacolare.

Suo il merito di aver inventato, di fatto, il ruolo di “press agent” in Italia, imponendosi con uno stile unico e spregiudicato che gli valse perfino un neologismo: la “Lucherinata”.

L’espressione, ormai inserita nei dizionari, rappresenta quelle trovate sensazionali — a metà tra genio e provocazione — con cui Lucherini imponeva all’attenzione pubblica film e protagonisti.

Celebre l’episodio al Festival di Cannes, ricordato dall’Huffington Post. per promuovere Il Gattopardo, Lucherini portò un vero ghepardo all’hotel Carlton, lasciando sbalorditi ospiti e stampa. O ancora, quando dopo un incidente in via Veneto che coinvolse Sylva Koscina, preferì avvisare i fotografi anziché l’ambulanza.

I film e le star lanciate da Lucherini

Nel corso della sua lunga attività, Lucherini contribuì al lancio di quasi novecento film, spaziando da capolavori come Teorema, Il Gattopardo e Morte a Venezia fino a successi popolari come Fantozzi, Sotto il vestito niente e Baària.

Lavorò come ufficio stampa per “Notte brava” di Mauro Bolognini, collaborò con Visconti, Risi e Fellini, contribuendo alla fama di dive come Sophia Loren, Claudia Cardinale e Valeria Marini.

Negli ultimi anni si era ritirato, ma qualche anno di assenza non ha scalfito la sua eredità professionale nella storia del cinema italiano, così come il suo motto: “Se non sei sui giornali, non esisti”.