Chi era Fátima Báñez ex ministra morta nello scontro tra treni a Urda, via dalla politca per colpa di Sanchez

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra le vittime dello scontro tra treni a Urda, in Spagna, c’è anche l’ex ministra del Lavoro e della Sicurezza sociale Fátima Báñez. Attuale presidente della Fundación CEOE, ha deciso di lasciare la politica dopo la mozione di censura che ha insediato Pedro Sánchez come presidente.

La conferma del decesso di Fátima Báñez

La notizia del decesso di Fátima Báñez è stata confermata a Demòcrata da fonti vicine all’ex ministra.

Fátima Báñez viaggiava a bordo del treno Iryo coinvolto nell’incidente a Urda poco prima delle 9 del mattino di mercoledì 28 ottobre.

ANSA

Chi era Fátima Báñez, ex ministra del Lavoro e della Sicurezza sociale

Fátima Báñez è stata ministra del Lavoro e della Sicurezza sociale durante i due governi guidati in Spagna da Mariano Rajoy, tra il dicembre del 2011 e il giugno del 2018.

Dopo le esperienze da deputata per Huelva nelle elezioni generali del 2000 e da portavoce di Bilancio del Gruppo Popolare e coordinatrice dell’area economica dei ‘populares’, è stata nominata ministra con l’arrivo di Mariano Rajoy alla Moncloa.

Il suo lavoro da ministra del Lavoro e della Sicurezza sociale ha conciso con uno dei momenti più complicati della storia economica recente della Spagna, alle prese con una profonda crisi dopo lo scoppio della bolla immobiliare e la crisi del debito nell’Unione Europea.

Quando Fátima Báñez ha assunto l’incarico, alla fine del 2011, la disoccupazione registrata in Spagna superava i 4,4 milioni di persone iscritte nei servizi per l’impiego. Dopo un picco di 5 milioni nel febbraio 2013, ha avuto inizio un percorso fino ai 3,1 milioni di persone disoccupate nel momento in cui Fátima Báñez ha lasciato il suo ruolo.

Fátima Báñez è stata la ministra che ha promosso alcune tra le riforme più controverse del governo guidato da Mariano Rajoy: la riforma del lavoro del 2012 e la riforma delle pensioni del 2013. La prima di esse ha causato l’ultimo sciopero generale sostenuto dai sindacati maggioritari, che ha avuto luogo il 14 novembre 2012.

In seguito alla mozione di censura che ha insediato Pedro Sánchez come presidente della Spagna, Fátima Báñez ha lasciato il mondo della politica.

La carriera di Fátima Báñez dopo la politica

Nel dicembre del 2019 Fátima Báñez è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Laboratorios Rovi in qualità di consigliera esterna indipendente.

Nell’aprile del 2020 si è poi aggiunta al patronato della Fundación CEOE. Fino al suo decesso nello scontro tra treni a Urda, ha presieduto la Fondazione della confederazione imprenditoriale spagnola.