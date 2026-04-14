Chi era Fabrizio Quattrocchi, l'ex soldato ucciso in Iraq nel 2004: "Vi faccio vedere come muore un italiano"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 14 aprile 2004 Fabrizio Quattrocchi è stato ucciso in Iraq, a Baghdad, durante al termine della prigionia. “Vi faccio vedere come muore un italiano”, le ultime parole riprese da Giorgia Meloni anche nel 22° anniversario della scomparsa. Chi era il soldato insignito della medaglia d’oro al valor civile nel marzo 2006.

Chi era Fabrizio Quattrocchi

Fabrizio Quattrocchi era nato a Catania il 9 maggio 1968, ma era cresciuto a Genova.

Entrato nell’Esercito, si congedò occupandosi fino al 2000 nell’attività di famiglia: una panetteria nel quartiere San Martino.

A causa di un’allergia alla farina, e alla cessione del locale dopo la morte del padre, iniziò a seguire corsi di addestramento per diventare guardia del corpo e addetto alla sicurezza.

Appassionato di arti marziali, taekwondo e brevettato paracadutista, accettà un incarico in Iraq come parte di una missione di pace, ha scritto la sorella Graziella nel suo libro, Vi faccio vedere – Chi era Fabrizio Quattrocchi, mio fratello.

L’ultima telefonata con la sorella

Graziella Quattrocchi ha inoltre raccontato anche l’ultima telefonata col fratello, pochi giorni prima dell’uccisione: “Era il giorno di Pasqua (l’11 aprile, tre giorni prima della morte, ndr), si fece passare tutti i parenti, parlò uno per uno, chiedeva loro cosa avrebbero mangiato e disse alla mamma che sarebbe tornato presto e di preparargli i piatti preferiti”.

Due giorni dopo, martedì 13 aprile, venne rapito insieme a tre colleghi (Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio) dalle Falangi Verdi di Maomeotto: i rapitori non furono mai identificati.

Il 21 maggio 2004, oltre un mese dopo, i suoi resti – attribuiti in seguito attraverso l’analisi del Dna – vennero trovati a Baghdad vicino all’ospedale gestito dalla Croce Rossa.

Dall’autopsia emerse che il cadavere sarebbe stato abbandonato all’aperto, preda di animali selvatici: dopo soli 40 giorni, infatti, di lui erano rimaste praticamente solo le ossa.

Mancavano gran parte del cranio, le braccia e le costole: i vestiti erano lacerati.

Il 29 maggio 2004, nella cattedrale di Genova, i funerali: Fabrizio Quattrocchi è stato sepolto nel cimitero di Staglieno.

Il video dell’uccisione: “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano”

Nel giugno 2004, poco dopo il funerale, il quotidiano britannico Sunday Times pubblicò l’intervista a un iracheno, dichiaratosi membro del gruppo di rapitori di Quattrocchi.

Abu Yussuf dichiarò di aver girato il video dell’uccisione, diventato successivamente iconico.

Spiegò che il rapimento era stato deciso per “chiedere al Governo italiano di ritirare le truppe”.

Quattrocchi avrebbe però spiegato che “è inutile, il mio Governo non tratterà mai con voi per salvare le nostre vite”.

Così, fu costretto a inginocchiarsi in una fossa, incappucciato con una kefiah e con le mani legate: chiese a Yussuf di togliergli la benda di farlo “morire come un italiano”, circostanza confermata da Maurizio Agliana, prigioniero con Quattrocchi.

Mentre continuava a chiedere di non essere bendato, venne colpito alla testa: “Quattrocchi fu ucciso con la sua pistola, ma con una pallottola irachena”, ha dichiarato Yussuf.

Quel video venne poi inviato ad Al Jazeera, che non l’ha mai mandato in onda perché “troppo macabro”.

Stando alla versione di Yussuf, per liberare gli altri tre ostaggi furono pagati 4 milioni di dollari.

La versione ufficiale della liberazione di Cupertino, Agliana e Stefio parla invece di un blitz da parte delle truppe americane.

Solo nel gennaio 2006 il TG1 della Rai ricevette un filmato relativo all’uccisione e lo trasmise parzialmente, interrompendone la riproduzione un attimo prima del momento degli spari “per rispetto della sensibilità della famiglia e dei telespettatori”.

Sul video diffuso dal TG1 furono sollevati dubbi dopo la testimonianza di Margherita Boniver, allora sottosegretario di Stato agli Affari esteri, che sostenne come il filmato originale inviato ad Al Jazeera – e da lei visionato nel maggio 2004, durante una visita in Qatar – fosse “diverso”.

La medaglia d’oro al valor civile

Il 13 marzo 2006, 23 mesi dopo la morte, il Quirinale ha conferito la medaglia d’oro al valor civile alla memoria, con questa motivazione:

“Vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l’Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di Patria, affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l’onore del suo Paese”.

Il ricordo di Giorgia Meloni sui social

Sui suoi canali social, la premier ha ricordato la “barbara uccisione” di Fabrizio Quattrocchi, aggiungendo che “il tempo non ha scalfito la forza delle sue ultime parole, ‘adesso vi faccio vedere come muore un italiano‘, mentre cercava di liberarsi dal cappuccio che gli avevano messo in testa, in modo da poter guardare in faccia i suoi aguzzini”.

E ancora: “Parole fiere, incredibilmente lucide, intrise di amore per la Patria e che sono diventate simbolo di un’identità che non si piega, di una dignità che nessuna violenza può spezzare. Ventidue lunghi anni sono passati, e il suo sacrificio continua a parlarci. Ci chiede di essere all’altezza, di ricordarci chi siamo, di difendere con orgoglio la nostra libertà. Non dimentichiamo”.

Anche Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, ha ricordato Quattrocchi su X, sottolineando i valori di “coraggio” e “dignità”.