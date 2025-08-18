Chi era Francesco Aronica morto a Polignano a Mare dopo il tuffo dalla scogliera di Lama Monachile

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Francesco Aronica aveva solo 23 anni. E a 23 anni è morto dopo essersi tuffato dalla scogliera di Lama Monachile a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Siciliano di Catania, Francesco aveva scelto la Puglia per trascorrere le vacanze con i suoi amici. Nella vita era appassionato di football americano e militava negli Elephants Catania, che sui social gli hanno dedicato un messaggio pieno di dolore e affetto, ricordandolo come “un amico, un fratello, parte della nostra famiglia”.

Chi era Francesco Aronica

Francesco Aronica era nato a Catania. 23 anni, per l’estate 2025 aveva scelto il mare della Puglia, nel Barese, dove stava trascorrendo le vacanze insieme agli amici.

Francesco praticava il football americano a livello agonistico e militava nella squadra degli Elephants Catania. Appresa la notizia della sua morte, il team gli ha dedicato un messaggio.

I suoi compagni di squadra lo ricordano come “un amico, un fratello, parte della nostra famiglia. La sua passione, la sua energia e il suo sorriso resteranno per sempre nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”.

Sui social il giovanissimo Aronica condivideva i suoi attimi di vita e i suoi progressi, dalle gite sulla neve con gli amici alle feste, ma anche i viaggi in Marocco e Francoforte, oltre agli scatti immortalati durante le gare.

La morte dopo il tuffo da Lama Monachile

Francesco Aronica è morto lunedì 18 agosto a Polignano a Mare (Bari) dopo essersi tuffato da una scogliera sulla spiaggia di Lama Monachile. Secondo una prima ricostruzione il 23enne avrebbe urtato la testa contro uno sperone che sporgeva dall’acqua, dopo essersi gettato dalla scogliera.

Francesco sarebbe finito in acqua già privo di sensi, sotto gli occhi delle persone presenti. L’arrivo dei sanitari del 118 è stato immediato, ma le operazioni di soccorso si sono rivelate complesse considerata la morfologia del punto in cui era precipitato il ragazzo.

Aronica riportava un trauma cranico e una e una ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Una volta riportato a riva, i sanitari hanno tentato di rianimarlo più volte per poi trasportarlo all’ospedale di Monopoli in arresto cardiaco. Il ragazzo è morto dopo un’ora di tentativi di riportarlo in vita.

Il cordoglio del sindaco di Polignano A Mare

Appresa la notizia della tragica morte il sindaco di Polignano A Mare, Vito Carrieri, ha espresso sui social il suo cordoglio con queste parole:

Ho sperato fino all’ultimo di non dover confermare questa notizia, invano. Poco fa un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in seguito a un brutto incidente dovuto ad un tuffo dalla roccia di Lama Monachile. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, della PP. LL. e del personale di pronto soccorso non è bastato a evitare la tragedia. In questo momento di profondo dolore e tristezza, il mio unico pensiero va alla famiglia di Francesco.