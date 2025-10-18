Chi era Hekuran Cumani, il 23enne ucciso a Perugia. Lo sport e i lavoretti stagionali: il ricordo del cugino

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Hekuran Cumani è stato accoltellato a morte nel parcheggio del dipartimento di Economia e Matematica dell’Università di Perugia nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Aveva 23 anni. Il suo corpo è stato trovato sull’asfalto, ancora ignote le dinamiche del suo omicidio. Il giovane avrebbe partecipato a una serata in un locale non lontano da dove è stato trovato poi il suo cadavere.

Morto accoltellato a Perugia: aveva 23 anni

Si chiamava Hekuran Cumani, il 23enne accoltellato a morte a Perugia in un delitto che è ancora avvolto dal mistero.

Il ragazzo è stato raggiunto da una coltellata scagliatagli tra la gola e il petto, all’altezza del torace. Un unico colpo che gli è stato però letale. I fatti risalgono alle 4.30 e si sono svolti nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli, a Perugia, non lontano da via Pascoli dove il ragazzo era andato a fare serata con degli amici e dove era stata segnalata una lite tra più persone.

Fb: Hekuran Cumani

Hekuran Cumani

Omicidio davanti all’Università: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, Cumani è rimasto vittima di una lite scoppiata per futili motivi. A testimoniarlo sono anche le parole dei presenti che raccontano di una rissa tra due gruppi di ragazzi, composti perlopiù da stranieri, che si sono incontrati a Perugia.

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti e ascoltato gli amici della vittima. Avrebbero escluso che alla base della lite ci fossero questioni legate alla droga: i due gruppi sono venuti a contatto e hanno scatenato la rissa per un movente di poco conto.

L’omicidio, inoltre, è considerato estraneo all’ambiente universitario nonostante il cadavere del ragazzo sia stato trovato nel parcheggio dell’ateneo cittadino.

Chi era Hekuran Cumani

Hekuran Cumani era un cittadino italiano di origine albanese residente a Fabriano, Ancona. Come scrive il Corriere dell’Umbria, e come spesso faceva, dalle Marche era arrivato nel capoluogo umbro con un gruppo di amici per trascorrere la serata. Non aveva un impiego stabile e lavorava per la stagione turistica a Senigallia, in un ristorante di famiglia. Quindi d’inverno faceva altri lavoretti. Era appassionato di sport, e in particolare di palestra, aveva diversi tatuaggi.

Come ricostruito dal racconto dei suoi amici, il gruppo con Cumani era stato in diversi locali a Perugia prima di arrivare al “110 caffè”, che si trova proprio davanti al parcheggio in cui è stato trovato senza vita. Le tracce rinvenute sull’asfalto suggeriscono che il giovane abbia provato ad allontanarsi per qualche metro dopo il colpo, prima di accasciarsi al suolo.

Di lui, ad Umbra24, ha parlato un suo cugino. “Era tranquillo e dal cuore d’oro, non cercava casini. Era veramente una brava persona, che di problemi non ne dava e si faceva sempre gli affari suoi. Veniva spesso a Perugia ma non era mai successo niente perché appunto non era uno che andava a cercare rogna”.