Chi era il poliziotto morto a Torre del Greco, Aniello Scarpati stava sostituendo un collega e aveva 3 figli

Si chiamava Aniello Scarpati, aveva 47 anni, era assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e prestava servizio al commissariato di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sposato e padre di tre figli, è morto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre in un tragico incidente stradale avvenuto in via Europa, mentre era a bordo di una volante impegnata nei controlli notturni sul territorio.

Chi era Aniello Scarpati morto a Torre del Greco

Secondo quanto riporta ANSA, Scarpati non avrebbe dovuto essere in servizio, ma aveva accettato di cambiare turno con un collega impossibilitato a lavorare. Un gesto di disponibilità che si è trasformato in tragedia.

La loro auto è stata travolta frontalmente da un Suv Bmw X4 proveniente dal senso opposto di marcia, che avrebbe invaso la corsia.

Il luogo dell’incidente a Torre del Greco

A bordo del Suv viaggiavano sei persone, tra cui due minori: quattro di loro sono finite in ospedale.

Alla guida c’era Tommaso S., 28 anni, che dopo lo scontro è fuggito, ma si è poi costituito in ospedale con il suo avvocato.

È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso, risultando positivo al test antidroga.

I messaggi di Mattarella e Meloni

Al momento dell’impatto, alla guida della volante c’era il collega Ciro Cozzolino, 35 anni, ora ricoverato in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico. Le condizioni dell’agente restano gravi, ma stabili.

La morte di Aniello Scarpati ha suscitato profonda commozione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un telegramma al Capo della Polizia Vittorio Pisani, scrivendo: “Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”.

Anche la premier Giorgia Meloni ha espresso il suo dolore sui social: “Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia di Aniello Scarpati e la mia vicinanza all’agente ferito e a tutta la Polizia di Stato”.

Il cordoglio della Polizia

Sui social, il commissariato di Torre del Greco e la stessa Polizia di Stato hanno voluto ricordare Aniello Scarpati con parole semplici e dolorose: “La Polizia di Stato perde un altro suo figlio. Questa notte Aniello e Ciro erano di pattuglia per garantire sicurezza. L’impatto è stato devastante e, purtroppo, per Aniello non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e tre figli. Il sacrificio di Aniello resterà d’esempio per tutti noi poliziotti”.