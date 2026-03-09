Chi era il tiktoker Luigi Nativi morto a 18 anni, il dolore e il ricordo della collega Alice Mordenti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Aveva appena 18 anni Luigi Nativi, il tiktoker sardo deceduto lunedì 9 marzo. Le circostanze che hanno portato alla sua morte sono ancora ignote, per questo il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha chiesto “rispetto, discrezione e silenzio” e di evitare “ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano”. Nativi aveva un rapporto speciale con Alice Mordenti, anche lei tiktoker, che sui social ha condiviso il suo dolore.

Chi era Luigi Nativi

Giovanissimo, Luigi Nativi aveva appena 18 anni. Su TikTok era seguito da più di 20 mila follower e 12 mila lo ammiravano su Instagram.

Sardo, originario de La Maddalena, sui social condivideva le sue pose e alcuni attimi di vita. Ai suoi follower non era sfuggito il rapporto con la tiktoker Alice Mordenti, originaria di Milano.

I due, infatti, talvolta si mostravano insieme in alcuni video, tanto da stuzzicare l’attenzione di utenti che puntualmente chiedevano: “Siete fidanzati?”.

Nativi aveva risposto con un “like”, senza scomporsi. Perché sui social, pur condividendo i suoi contenuti, manteneva un profilo basso e un chiaro riserbo sulla sua vita privata.

Come è morto il tiktoker

Come anticipato, le circostanze in cui è deceduto Luigi Nativi non sono ancora note. A dare la notizia della morte del ragazzo è stato Umberto Mordenti, vocal coach e padre di Alice, che ha condiviso il suo dolore nelle storie Instagram con alcune foto che ritraggono il grande assente insieme alla figlia.

Ascoltato dalla redazione di Webboh, Mordenti ha descritto Luigi come “un ragazzo a dir poco meraviglioso” e “sempre pronto ad aiutare gli altri”. “Per me era come un figlio”, aggiunge l’uomo. Proprio per l’assenza di informazioni sulla morte, il sindaco de La Maddalena Fabio Lai ha condiviso su Facebook una nota in cui chiede “rispetto, discrezione e silenzio” e invita gli utenti a tenersi lontani da “ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano”.

Il dolore di Alice Mordenti

Appresa la notizia, Alice Mordenti ha affidato alle storie Instagram il suo cordoglio. La giovane creator scrive di aver perso “un amico, un fratello, solo a sentire queste parole ho un nodo alla gola”, e parla di “un vuoto che cercherò di coprire con i nostri ricordi più belli“.

Poi il dolore si fa più intenso, quando Alice scrive: “Ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi“. Solamente un anno fa, nel marzo 2025, il mondo social ha pianto un altro creator apprezzato: il 21enne Davide Garufi si era tolto la vita con un colpo di pistola nella sua abitazione di Sesto San Giovanni (Milano).