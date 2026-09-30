Chi era Jakub Wiatr trovato morto a Milano a Gae Aulenti, mistero sulle ultime ore del 21enne polacco
Il 21enne polacco Jakub Wiatr si trovava a Milano per studio. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona tra piazza Gae Aulenti e Stazione Garibaldi
Tragedia a Milano non lontano da piazza Gae Aulenti: Jakub Wiatr, un ragazzo polacco di 21 anni che si trovava in città per motivi di studio, è stato trovato morto. Il suo corpo giaceva in una intercapedine profonda una quindicina di metri, situata tra un muro di cinta e una scalinata, in un’area transennata per lavori di restyling. Si indaga sulle ultime ore di vita del giovane.
Jakub Wiatr trovato morto a Milano
Il tragico ritrovamento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 30 settembre.
Fino ad ora si sa che Jakub Wiatr aveva trascorso la notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre con un amico in una discoteca in zona Parco Sempione.
Poi, attorno alle 3:20 di notte, sarebbe scomparso nel nulla. Il ragazzo è poi riapparso nelle registrazioni delle telecamere della zona Gae Aulenti alle 3:54.
È stato l’amico a denunciare la scomparsa ai carabinieri, mentre i familiari hanno lanciato appelli sui social network, diffusi anche dall’associazione Penelope Lombardia.
Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 11:00 di mercoledì 30, quando un gruppo di turisti stranieri ha notato il corpo nel cavedio di piazza Sigmund Freud, davanti alla stazione Garibaldi, e ha dato l’allarme.
Il ritrovamento del corpo
Il corpo giaceva in uno spazio tra una struttura adibita a parcheggio e una scalinata. Addosso aveva ancora portafoglio e cellulare.
L’ipotesi investigativa è che Jakub Wiatr abbia tentato di superare una recinzione che impediva l’accesso a una zona chiusa per lavori.
Poi, nel tentativo di scavalcare, avrebbe afferrato un corrimano finendo col perdere l’equilibrio e precipitare. Il quotidiano Il Giorno scrive che il corpo del giovane avrebbe avuto ancora in mano un pezzo del tubo di alluminio.
Le indagini
Al momento non emergono elementi che facciano pensare a una morte dolosa. Gli investigatori stanno comunque completando gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare eventuali concause.
Si cerca di capire cosa abbia fatto Jakub nei momenti successivi all’uscita dalla discoteca e perché sia arrivato, dopo circa mezzora di cammino, nell’area interdetta in zona Gae Aulenti, tentando qui di superare la recinzione.
Anche nel punto in cui il ventunenne è precipitato c’è una telecamera e le immagini potrebbero essere decisive per ricostruire i dettagli della tragedia. Il padre del 21enne è arrivato a Milano dalla Polonia.