Chi era l'operaio Octay Stroici morto nel crollo della Torre dei Conti e rimasto sepolto per 11 ore

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Octay Stroici è morto. L’operaio specializzato era rimasto incastrato per 11 ore sotto i detriti e le macerie della parte della Torre dei Conti crollata a Roma, ai Fori Imperiali, nelle scorse ore. Dopo essere stato estratto vivo, era arrivato al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio alle ore 23.05. Per circa un’ora i medici hanno provato a rianimarlo. Purtroppo, il 66enne, nonostante gli sforzi di salvataggio, si è spento. La premier Giorgia Meloni ha espresso “profondo dolore per la tragica scomparsa”.

Crollo della Torre dei Conti, chi era l’operaio morto Octay Stroici

Octay Stroici era nato in Romania 66 anni fa e da qualche anno viveva in Italia con la sua famiglia. Dimorava a Monterotondo, alle porte di Roma, ma era sempre rimasto legato alla sua terra d’origine, in particolare a Suceava, città rumena al nord del Paese.

Ha lasciato la moglie e una figlia. La prima si è subito precipitata in largo Corrado Ricci, spaventata e al contempo speranzosa che il marito potesse sopravvivere al crollo. “Non riesce a parlare, è in apprensione”, ha raccontato chi le ha dato sostegno lungo tutta la giornata, tentando di farle forza.

ANSA

Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma, vigili del fuoco mentre estraggono dalle macerie Octay Stroici

Sul luogo della tragedia era giunta anche la figlia, arrivata dalla provincia di Lecce. Alle due donne sono state vicine i servizi sociali del Comune, l’ambasciatrice rumena Gabriela Duncau, i carabinieri e il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

Le parole della premier Giorgia Meloni: “Tragica scomparsa”

“Esprimo profondo dolore e cordoglio, a nome mio e del governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici, l’operaio rimasto vittima del crollo della Torre dei Conti a Roma”. Così Giorgia Meloni su X.

“Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza”, ha aggiunto la premier, passando poi a ringraziare “nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita”.

I tentativi di salvataggio

Il personale sanitario ha svolto tutte le manovre di rianimazione per circa un’ora per provare a salvare Stroici, come spiegato in una nota dal Policlinico Umberto I. L’uomo era giunto in condizioni critiche al pronto soccorso alle ore 23.05. Era in arresto cardiocircolatorio.

È stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare che, secondo quanto riferito dal personale del 118, erano già state avviate sul luogo del crollo.

Gli sforzi effettuati per permettere la ripresa dell’attività cardiaca spontanea sono purtroppo risultati vani. Il 66enne si è spento a mezzanotte e 20.