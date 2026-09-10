Chi era Lea Garofalo, la storia della donna uccisa a 35 anni perché si era ribellata alla ‘ndrangheta

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Lea Garofalo si era ribellata alla ‘ndrangheta principalmente per amore della figlia Denise Cosco. Lo aveva rivelato lei stessa in alcune dichiarazioni. La donna venne uccisa dall’ex compagno nel 2009 quando aveva 35 anni. Il 10 settembre, alla stessa età che aveva la madre quando perse la vita, Denise è morta suicida.

Chi era Lea Garofalo

Lea Garofalo è nata a Petilia Policastro il Calabria il 24 aprile 1974. Il padre fu ucciso in una faida tra cosche della ‘ndrangheta quando aveva solo nove mesi.

Cresciuta tra le logiche criminali e la violenza dell’associazione mafiosa, giovanissima si legò a Carlo Cosco, un uomo appartenente a un’altra famiglia della ‘ndrangheta.

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Con lui si trasferì a Milano dove nacque la figlia Denise. Nel 1996 il compagno e altri membri della famiglia Cosco furono arrestati nell’ambito di un’inchiesta per traffico di droga.

Fu allora che Lea Garofalo decise di rompere la relazione e di allontanarsi con la bambina dall’ambiente mafioso e dalle sue dinamiche.

Lea Garofalo testimone di giustizia

Diventata testimone di giustizia, Lea fu sottoposta a protezione dal 2002. La donna raccontò dettagli sulle faide interne tra la sua famiglia e quella del suo ex compagno Carlo Cosco.

Garofalo riferì dell’attività di spaccio di stupefacenti condotta dai fratelli Cosco grazie al benestare del boss Tommaso Ceraudo, dicendo anche al Pubblico ministero che il fratello Floriano Garofalo era stato ucciso “da Giuseppe Cosco (detto Totonno U lupu), mio cognato, nel cortile nostro”.

Dopo quattro anni Lea venne estromessa dal programma di protezione dei collaboratori di giustizia perché venne ritenuta una collaboratrice non attendibile e che non aveva dato un apporto significativo.

La decisione era stata presa anche a seguito di numerose violazioni allo speciale programma di protezione.

Venne riammessa al programma solo nel dicembre del 2007 dopo essersi rivolta al Tar e al Consiglio di Stato.

Il tentativo di rapimento e l’omicidio di Lea Garofalo

Nell’aprile del 2009, Lea Garofalo decise all’improvviso di rinunciare volontariamente a ogni tutela e di riallacciare i rapporti con Petilia Policastro, rimanendo però a vivere a Campobasso, in Molise, per permettere alla figlia di terminare l’anno scolastico.

Il 28 aprile 2009, Lea Garofalo indirizzò una lettera al Presidente della Repubblica nella quale lamentava di essere stata qualificata come collaboratrice di giustizia, di aver ricevuto un’assistenza legale carente sotto vari punti di vista, di essere stata obbligata a trasferirsi in diverse città con la figlia piccola nell’ambito del programma di protezione, di aver perso un lavoro precario, tutti i contatti sociali e la propria dimora anche per sostenere le spese degli avvocati.

Il 5 maggio 2009 un uomo tentò di rapire e uccidere Lea, che però riuscì a sfuggire all’agguato grazie al tempestivo intervento della figlia Denise. La donna informò i carabinieri dell’accaduto, ipotizzando il coinvolgimento dell’ex compagno. Il 24 novembre dello stesso anno Garofalo sparì.

La 35enne era andata a Milano attirata dall’ex compagno con la scusa di voler parlare del futuro della figlia. In un appartamento venne uccisa da Cosco e il corpo venne poi bruciato e fatto sparire.

I resti della donna furono trovati nel 2013 solo dopo la confessione di uno dei complici di Cosco, Carmine Venturino.

Il funerale di Lea Garofalo venne celebrato il 19 ottobre 2013, in piazza Beccaria a Milano. Presenti alla cerimonia migliaia di persone, fra le quali i rappresentanti dell’associazione Libera e personalità come Don Luigi Ciotti e il sindaco di Milano Giuliano Pisapia.