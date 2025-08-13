Chi era Lina Bina star di TikTok e Only Fans morta a 24 anni, l'ultimo messaggio dell'influencer

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A soli 24 anni è morta Lina Bina, creator di Only Fans e influencer attiva su X e TikTok con lo pseudonimo Miss John Dough. A confermare il decesso, avvenuto martedì 5 agosto, è stata la famiglia della giovane. La sorella ha spiegato che le cause della scomparsa sarebbero legate a un fatale coagulo di sangue nel cuore e al collo che ha colpito la ragazza.

Morta Lina Bina, star di TikTok e Only Fans

Lina Bina era molto seguita sui suoi canali social. Su TikTok ha oltre 191mila ‘seguaci’, su X ne ha addirittura 500mila. Era attiva anche su Only Fans dove divulgava contenuti espliciti per adulti.

L’ultimo post pubblicato su X dalla giovane risale a venerdì 1 agosto. Il decesso si è verificato il 5 dello stesso mese. A diffondere la tragica notizia è stato il magazine People che è stato messo al corrente della scomparsa dal medico legale della contea di Polk, in Florida.

TikTok di Lina Bina

Le cause del decesso

Il tabloid The Sun è entrato in contatto con Moni, la sorella della vittima, che ha spiegato che Lina Bina sarebbe deceduta a causa delle complicazioni innescate da un coagulo di sangue nel cuore e al collo.

Non appena la notizia si è diffusa, i profili social della 24enne si sono riempiti di messaggi di cordoglio. Tantissimi gli utenti che hanno anche espresso incredulità e sgomento per quanto accaduto.

“Riposa in pace”, il pensiero di molti che hanno poi domandato notizie sulla causa del decesso. Notizie che sono successivamente state fornite dalla sorella Moni.

L’ultimo post su X dell’influencer: “Periodo difficile”

“Non riesco a credere che tu te ne sia andata davvero, sorellina. Mi sono svegliata stamattina sperando che fosse un incubo“, le parole piene di dolore della sorella Moni.

Venerdì 1 agosto, Lina Bina ha digitato il suo ultimo post su X, chiedendo scusa ai suoi numerosi fan per essere stata assente nell’ultimo periodo.

“Sto attraversando un periodo davvero difficile in questo momento”, aveva concluso la 24enne. Poi, il 5 agosto la tragica scomparsa.