Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

53 anni, giornalista e opinionista sportivo, Luigi Esposito (noto come Luca) era originario di Nocera Inferiore (Salerno). Nella notte tra sabato 18 luglio e domenica 19 il suo corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Sulla salma sono presenti ferite da arma da fuoco. La Procura di Salerno indaga per omicidio.

Chi era il giornalista Luigi Esposito, noto come Luca

Giornalista sportivo e dirigente dell’Arpac, Luigi Esposito – noto a tutti come Luca – era una firma stimata in Campania. Nato a Nocera Inferiore nel 1973 e iscritto all’Ordine dei pubblicisti dal 2012, divideva la sua vita professionale tra l’impegno per l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (ad Avellino, dopo un passato nella sede di Caserta) e la passione per il calcio.

Esposito si dedicava esclusivamente al racconto del rettangolo verde, seguendo da vicino la Salernitana e i campionati di Serie C.

Era il volto e il direttore di TuttoSalernitana.com, opinionista per l’emittente televisiva Otto Channel e apprezzato editorialista per il portale TuttoC.com del network TMW.

Molto attivo anche sui social, utilizzava il suo profilo Instagram per informare oltre 15mila follower su dinamiche di calciomercato e retroscena sportivi. Il suo ultimo scatto pubblico lo ritraeva in una località del Cilento.

Il corpo trovato carbonizzato a Eboli

Alle 3 del mattino di domenica 19 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Contrada Bivio Cioffi, a Eboli, per spegnere un piccolo incendio che si presentava come un comune rogo di sterpaglie.

Eppure tra le stoppie era presente un cadavere carbonizzato. Secondo i primi accertamenti, sulla salma erano presenti lesioni da arma da fuoco. Poco dopo gli inquirenti intervenuti sul posto hanno appurato che si trattava del corpo di Luigi Esposito.

L’indagine per omicidio

I carabinieri di Eboli e Santa Cecilia sono stati incaricati di effettuare le indagini sul giallo, per il quale la Procura di Salerno ha aperto un fascicolo per omicidio.

Restano da stabilire le cause del decesso – ovvero se Esposito fosse già deceduto mentre veniva dato alle fiamme – e le dinamiche del delitto. Il Resto del Carlino riporta che nelle vicinanze del ritrovamento sarebbe stato trovato almeno un bossolo.