Chi era Ornella Forastefano, morta a Trebisacce: dalla gestione del bar al compagno Elvis Metvelaj

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Mentre iniziano a unirsi i tasselli del giallo di Trebisacce (Cosenza), i dettagli sulla vita della vittima, Ornella Forastefano, vengono ripresi dalle testate locali e diffusi da quotidiani e agenzie internazionali. La donna, ricordiamo, è stata trovata agonizzante di fronte al nosocomio con gli evidenti segni di un pestaggio brutale, ed è morta mentre i medici tentavano di salvarle la vita. Le autorità hanno catturato il compagno della donna, Elvis Metvelaj, 42 anni, irreperibile da ore e sorpreso mentre tentava di imbarcarsi dal porto di Bari.

Chi era Ornella Forastefano

Sul suo profilo Instagram non aveva ancora caricato post. Nell’immagine del profilo troviamo un suo primo piano con un filtro fotografico. Ornella Forastefano aveva 46 anni.

Come ricostruisce LaCNews24, insieme ai due figli Ornella gestiva un bar nel centro di Trebisacce ed era originaria di Cassano allo Ionio.

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Sempre secondo LaCNews24, ma come ha anticipato anche il Corriere della Sera, la 46enne era figlia di Antonio Forastefano, ucciso il 27 luglio 1999 a Marina di Sibari dai colpi di pistola esplosi da Nicola Acri, come ricostruisce Corriere di Calabria.

Da tempo Ornella aveva una relazione con Elvis Metvelaj, 42 anni e originario dell’Albania, già noto alle forze dell’ordine per reati legati alle sostanze stupefacenti, in quel contesto era stato arrestato nel 2020.

Il femminicidio di Trebisacce

I contorni della morte di Ornella Forastefano non sono ancora chiari. Intorno alle 3 del mattino di domenica 16 agosto la 46enne è stata rinvenuta di fronte all’ingresso dell’ospedale di Trebisacce. In fin di vita, a notarla sono stati alcuni medici del nosocomio che sin da subito si sono adoperati per salvarle la vita.

I loro tentativi si sono rivelati vani: Ornella è morta con addosso evidenti segni di un pestaggio mortale. Poche ore dopo è stato rintracciato il compagno, Elvis Metvelaj, mentre cercava di imbarcarsi al porto di Bari.

Le polemiche contro il comune di Amendolara

Nelle prime uscite di stampa sul presunto femminicidio di Ornella Forastefano, è stato riportato che la donna fosse residente ad Amendolara. L’amministrazione, tuttavia, si è sentita di smentire questa informazione in una nota pubblicata su Facebook.

“L’Amministrazione ritiene doveroso intervenire in merito alle notizie diffuse dagli organi di stampa. A tal proposito, si precisa che la vittima non risulta essere né residente né domiciliata ufficialmente nel territorio del Comune di Amendolara”. Numerosi i commenti di dissenso: “Qual era la necessità di specificare residenza o domicilio?”.